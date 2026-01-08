Netflix registró una caída parcial de su servicio luego de que se viralizara un rumor sobre la existencia de un supuesto episodio secreto de “Stranger Things”. El incidente ocurrió cuando miles de usuarios ingresaron simultáneamente a la plataforma de streaming para comprobar si había un capítulo oculto tras el final de la serie.

La especulación surgió en redes sociales como TikTok, X y Reddit, donde fanáticos difundieron la teoría conocida como “Conformity Gate”. Esta hipótesis sostenía que el último episodio emitido no era el verdadero final y que Netflix revelaría un capítulo adicional sin previo aviso.

El rumor generó una avalancha de tráfico inusual en la plataforma, lo que provocó fallas en el acceso, errores de carga y dificultades para reproducir contenido. Usuarios de distintos países reportaron interrupciones temporales mientras intentaban actualizar la lista de episodios disponibles.

Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”. (Foto: Netflix)

Netflix crashed after many fans thought a secret final episode of ‘Stranger Things’ was dropping tonight pic.twitter.com/BcffTTcLMY — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 8, 2026

Ante la creciente confusión, Netflix y las cuentas oficiales de “Stranger Things” desmintieron la existencia de un episodio oculto. A través de mensajes en redes sociales, la plataforma confirmó que todos los capítulos de la serie ya se encuentran disponibles y que no habrá una entrega adicional.

Pese a la aclaración, la desinformación continuó circulando durante varias horas, alimentada por publicaciones virales, memes y contenidos satíricos que reforzaron la expectativa de un final alternativo. Esto mantuvo alto el flujo de usuarios incluso después del comunicado oficial.

La reacción de los seguidores fue diversa: mientras algunos expresaron frustración por el desenlace de la serie, otros tomaron el episodio con humor y señalaron el poder de las teorías creadas por la propia comunidad de fans.

Cabe recordar que el último episodio de la temporada final de “Stranger Things” ya se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 31 de diciembre de 2025.