Escuchar
(2 min)
Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”. (Foto: Netflix)

Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”. (Foto: Netflix)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”. (Foto: Netflix)
Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”. (Foto: Netflix)
Por Redacción EC

Netflix registró una caída parcial de su servicio luego de que se viralizara un rumor sobre la existencia de un supuesto episodio secreto de “Stranger Things”. El incidente ocurrió cuando miles de usuarios ingresaron simultáneamente a la plataforma de streaming para comprobar si había un capítulo oculto tras el final de la serie.

Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”
Series

Netflix sufre caída tras rumor de un presunto episodio secreto de “Stranger Things”

“Conformity Gate”: la teoría que pone en duda el verdadero final de Stranger Things
Series

“Conformity Gate”: la teoría que pone en duda el verdadero final de Stranger Things

“Stranger Things”: Documental de la última temporada ya tiene fecha de estreno
Series

“Stranger Things”: Documental de la última temporada ya tiene fecha de estreno

¿Stranger Things tendrá una secuela? Esto dijeron los hermanos Duffer al respecto
Series

¿Stranger Things tendrá una secuela? Esto dijeron los hermanos Duffer al respecto