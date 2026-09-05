¿Seres sin malicia en este mundo? Solo los animales. Porque incluso el depredador en la cima de la cadena alimenticia, por más sangre que tenga en el hocico, solo actúa por instinto. Pero la falta de malas intenciones no implica que sus vidas estén libres de problemas. Para muestra está Kio, cachorro de león al que un equipo de documentalistas siguió durante años; su vida y penurias quedaron registradas en la miniserie de cuatro episodios “León” (Disney+).

Narrada como si fuese una película, con antagonistas, protagonistas y giros en la trama, “León” sigue a Kio desde que solo puede subsistir gracias a su madre, Summer, para después alejarse de la manada por acontecimientos fuera de su control. Dicen que la vida imita al arte, y en este caso los parecidos con la película animada “El rey león” (1994) están en cada momento de esta historia.

Hablan los humanos

“Creo que una de las cosas más emocionantes de hacer ‘León’ fue que nunca sabíamos qué iba a pasar después. Empezamos filmando en un lugar muy especial, con un grupo muy especial de leones, pero no sabíamos lo que iba a ocurrir”, cuenta a Somos Simon Blakeney, productor ejecutivo del documental. “No sabíamos cómo se desarrollaría la historia. Ignorábamos quién era Kio. Así que empezamos y el plan era ver a dónde nos llevaba todo. Es un poco cliché, pero la naturaleza de verdad escribe el guion de este show”, añade.

“Creo que al principio no pudimos haber imaginado o soñado contar esta historia”, dice en cambio Sophie Darlington, cinematógrafa del documental, responsable directa de captar a los felinos en cámara, quien pasó cuatro años siguiendo a Kio y a su familia en la sabana de Kenia. “Realmente pensé que la historia era imposible de contar porque los leones machos son muy difíciles de seguir una vez que dejan sus manadas de nacimiento. Y fue un poco como recibir un regalo”, añade.

Como protagonista, a Kio le pasa de todo. ¿Qué tan difícil es cazar a una presa? Por lo que muestran los episodios, tener garras, colmillos y fuerza no garantiza que herbívoros como los búfalos vayan a dejarse matar con facilidad. La serie enfoca al leoncito como alguien que en cada decisión forja su camino. Incluso ir por un bocado de la comida de los machos adultos es una misión de riesgo cuando se trata de sobrevivir.

El cachorro de león Kio y su madre, Summer, captados por documentalistas en su hábitat, la sabana de Kenia. / Sophie Darlington

Vida salvaje

De ser actores y no animales salvajes, Kio, su madre y hermanos serían los peores del mundo. Estrellas caprichosas que se la pasan durmiendo de 20 a 24 horas por día (más que un gato adulto), desaparecen por tres días si han comido sus buenos 30 kilos de carne y nunca asoman cuando más se les necesita. Aunque, en palabras de Darlington, se asemejan más a los directores, los que mandan y establecen el tono narrativo. En un momento Kio puede empezar a jugar y la historia se vuelve comedia; al siguiente, una estampida separa a la familia y ya estamos ante un drama.

“A veces, pasan todo el tiempo dormidos hasta que oscurece. Así que te pasas todo el día esperando a que ocurra algo y no ocurre nada. De hecho, muchas veces no ocurre absolutamente nada”, insiste Blakeney. “Pero son esos días en los que sucede algo impredecible —cuando se levantan y ven a un búfalo, se encuentran con otro león o cuando surge algo todavía más importante—; son esos días por los que, de alguna manera, vivimos. Por eso hace falta invertir tanto tiempo. Registramos casi 1.400 jornadas de filmación en el campo. Hacer series como estas exige un proceso tan extenso”, añade orgulloso.

Cuestión de empatía

Darlington cree que, para los leones, las personas son como árboles en movimiento. Pero, ¿qué efecto tiene en el ser humano presenciar diariamente a estos animales salvajes? La cinematógrafa reconoce que se vinculó emocionalmente con ellos, distancia de seguridad mediante. “Ves la historia desenvolverse frente a ti y eso hace que apoyes a los personajes. Cada parte de tu cuerpo se encariña con ellos”.

Además, si algo tienen en común con los humanos es que también son seres muy sociables. “Realmente disfrutan de la compañía del otro. Quieren estar cerca. Cuando han estado separados durante algún tiempo y vuelven a reunirse, se frotan las cabezas, se tocan y muchas veces se quedan dormidos uno encima del otro. Esa cercanía es algo que resulta muy difícil no encontrar entrañable”, asegura Blakeney.

El equipo de producción trabajando a corta distancia de dos machos adultos, ya acostumbrados a la presencia humana. / Laura McCamley

Pero así como el ser humano es testigo de la vida ajena, ¿cómo no sentir pena cuando a estos animales les toca sufrir, como a todos en esta vida, por más que su fuerza, agilidad y resistencia representen una ventaja en el entorno? “Fue muy difícil, realmente duro”, dice Darlington en calidad no de profesional audiovisual, sino de testigo de penurias. “Espero, de verdad, que, después de ver esta serie, la gente se lleve una idea distinta. Creo que muchos piensan que los leones, especialmente los machos, tienen una vida estupenda: que todo es dormir, estar con las hembras, comer y que todo es fantástico. Espero que la gente piense: ‘Vaya, ser un león es durísimo, ¿no? Es realmente difícil’”.

Muerte, dificultades y, eventualmente, el turno de una nueva generación. El ciclo de la vida, le llaman.//