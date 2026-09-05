Por Alfonso Rivadeneyra García

¿Seres sin malicia en este mundo? Solo los animales. Porque incluso el depredador en la cima de la cadena alimenticia, por más sangre que tenga en el hocico, solo actúa por instinto. Pero la falta de malas intenciones no implica que sus vidas estén libres de problemas. Para muestra está Kio, cachorro de león al que un equipo de documentalistas siguió durante años; su vida y penurias quedaron registradas en la miniserie de cuatro episodios “León” (Disney+).