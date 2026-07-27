Investigar el pasado tiene sus límites. Los testimonios escritos solo llegan hasta cierto punto, mientras que los restos arqueológicos tienen que entenderse en su contexto; con suerte estarán intactos. Pero si hay un sitio en este mundo del que puede conocerse la historia con cierta fidelidad, ese es Pompeya, ciudad romana que pereció en el año 79 después de Cristo. Su muerte no fue instantánea; la destrucción tomó dos días en distintas etapas marcadas por la erupción del volcán Vesubio.

El enclave todavía tiene secretos que contar. National Geographic acaba de lanzar la serie documental “Pompeya: Más allá del tiempo”, tres episodios basados en evidencias de personas que sobrevivieron a la erupción, que no solo destruyó la mencionada ciudad, sino otros sitios, incluyendo las ciudades de Herculano y Oplontis.

“Creo que una de las falsas nociones es que todos murieron en la ciudad. Afortunadamente ese no es el caso. Mucha gente perdió trágicamente la vida, pero el número de cuerpos humanos encontrados parece ser solo una fracción de lo que habría sido la población total del pueblo”, cuenta a El Dominical Caitie Barrett, arqueóloga y codirectora de la exploración en la llamada Casa de la Reina Carolina, vivienda de lujo cuyas excavaciones llevan más de dos siglos.

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La serie documental toma las fuentes históricas y reconstruye la vida de un niño aprendiz de herrero, un soldado romano y la dueña de unos baños termales. Hay suposiciones informadas sobre cómo estas personas, que sí existieron de acuerdo a los registros, pudieron haberse comportado cuando cielo y tierra se unieron por obra del fuego y la ceniza.

Barret destaca la investigación del profesor de historia Steven Tuck, autor del libro “Escape de Pompeya” (2025). El estudioso, que investigó bases de datos por ocho años, halló evidencia de al menos 200 sobrevivientes de la erupción. “Otro error que comete la gente es que Pompeya nos da una foto perfecta de un momento típico en la vida de la ciudad. Tenemos evidencia increíble de la ciudad comparada con la mayoría de restos arqueológicos, pero no es una ‘foto’ de un día típico”, destaca Barret, quien además añade que, durante la erupción, los habitantes estaban reconstruyendo partes de la ciudad que cayeron por terremotos.

“Después de la erupción, hay evidencia de que la gente intentó hacer un túnel hacia la ciudad en ruinas para recuperar sus posesiones. Y evidencia reciente sugiere que Pompeya, o incluso una parte de la ciudad, podría haber sido reocupada por un tiempo en el Imperio Romano tardío. Así que hay una larga historia de actividad en Pompeya desde la erupción”, sentencia la especialista.

Cuestión de narrativa

Presentada por el actor Tom Hiddleston (Loki en el Universo Marvel), la serie está narrada en clave de suspenso, donde el intérprete hace de una especie de “detective del tiempo”. Habla con expertos, revisa libros clásicos, pero también visita la ciudad con ayuda de efectos especiales. Hiddleston presenta una tesis, los científicos responden con una antítesis, y se llega a la síntesis. El proceso completo ante cámaras, no solo el resultado.

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“Queríamos contar la historia de forma distinta. La serie muestra la historia de Pompeya, pero en dos líneas de tiempo. Cuenta con Tom Hiddleston en el presente, intentando rastrear a tres romanos reales a través del día del desastre. Es narrativa documental basada en hechos”, dice por su parte el director, Tom Barbor-Might. “Usamos hechos para explorar la ficción y ficción para explorar los hechos. Desdibujamos un poco los límites”.

"Pompeya: más allá del tiempo" incluye recreaciones de la vida en la ciudad horas antes de la erupción del Vesubio. / Nat Geo

Con su narración no lineal, donde hay que estar atento para no perderse ninguna revelación, cual película de crimen, “Pompeya: Más allá del tiempo” parece ser la respuesta a una generación que se distrae rápidamente, a la que hay que atrapar con sorpresas y giros en la trama para no perderla frente a los videos breves para redes sociales.

“No sé si representa el futuro. Creo que siempre habrá espacio para formas documentales más tradicionales, pero sí pienso que esta es una emocionante nueva forma de narrar una historia. Al abrazar algunas técnicas del drama, pero también usando técnicas documentales, creo que tienes una forma distinta de contar una historia”, responde el cineasta.