Por Alfonso Rivadeneyra García

Investigar el pasado tiene sus límites. Los testimonios escritos solo llegan hasta cierto punto, mientras que los restos arqueológicos tienen que entenderse en su contexto; con suerte estarán intactos. Pero si hay un sitio en este mundo del que puede conocerse la historia con cierta fidelidad, ese es Pompeya, ciudad romana que pereció en el año 79 después de Cristo. Su muerte no fue instantánea; la destrucción tomó dos días en distintas etapas marcadas por la erupción del volcán Vesubio.