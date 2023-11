En los últimos años, Marvel Studios ha enfrentado desafíos considerables, reflejados tanto en cifras de taquilla como en la percepción de sus fanáticos. Sin embargo, en medio de este panorama, “Loki” emerge como un salvavidas. Kevin Feige, presidente de la empresa, había reconocido las dificultades, y aunque producciones como “Guardianes de la Galaxia 3″ y “Spider-Man No Way Home” ofrecían destellos de esperanza, era en las redes sociales donde persistía una hostilidad notoria hacia el MCU. “Loki”, sin embargo, se erige como el antídoto necesario, inyectando calidad y revitalizando el interés de los fanáticos en este vasto universo cinematográfico. Esta reseña se adentra en los entresijos de la segunda temporada de esta serie revolucionaria.

Resumen rápido de la serie: un viaje Intrincado en el tiempo

La trama de “Loki” se desata a partir de los eventos de “Avengers Endgame”, cuando el dios de las mentiras, tras robar el Teseracto, se ve envuelto en la Autoridad de Variación Temporal (AVT). Este entorno temporal peculiar se convierte en el telón de fondo de una narrativa que explora amistades inesperadas, amor en forma de la variante Sylvie, y un enfrentamiento inevitable con el destino personificado en Kang.

Historia: la habilidad de conectar lo inconexo

La segunda temporada, bajo la magistral pluma de Michael Waldron, enfrenta la difícil tarea de superar el listón establecido por su predecesora. Aunque carece de la acción trepidante de la primera entrega, logra mantener una cuota constante de misterio. Waldron teje una narrativa que, aunque no se aferra a la acción desenfrenada, mantiene a los espectadores anticipando cada jueves noche un nuevo capítulo. La actuación de Tom Hiddleston, quien no solo interpreta a Loki sino que también participa en la producción, contribuye a un desarrollo espectacular del personaje.

Lo que nos lleva a otro punto importante en la serie, el apartado musical.

La música de “Loki 2″ es bellísima

Natalie Holt es la autora de toda la banda sonora de la serie de “Loki” y ella nos brindó piezas musicales que denotaban el camino de nuestro querido personaje a través del tiempo y que nos daban el augurio de un final triste, porque realmente no es un final feliz para el personaje.

Desde “Pruned” hasta “He Who Remains”, todas las bandas sonoras tenían ese toque de épico con triste, el violín se hacía prioritario en las piezas musicales a sabiendas de lo que podía pasar. Este fue, sin duda, uno de los puntos altos en la serie, así que sin más, vamos a lo que realmente querían leer.

El tan añorado capítulo final de “Loki 2″: la encrucijada temporal

En el clímax de la serie, Loki se enfrenta al desafío de controlar el desfase temporal que amenaza con desencadenar la destrucción multiversal. El intento por corregir las distorsiones temporales se revela como una tarea monumental debido a un “problema de escala” con el telar temporal. La confrontación con Sylvie, que culmina en su asesinato de “El que permanece”, desencadena una serie de eventos que desafían las expectativas.

Loki en su momento cumbre, cuando empieza a darle vida a las ramas del multiverso que estaban completamente muertas. (Foto: Disney)

La sorprendente habilidad del villano para detener el tiempo revela un telar diseñado como resorte de seguridad, sacrificando la AVT en caso de sobrecarga. Frente a la imposibilidad de evitar la catástrofe, Loki se encuentra en una encrucijada desgarradora: romper el telar desencadenaría una guerra multiversal, mientras que matar a Sylvie lo privaría de su amor y la oportunidad de proteger todo. Ambas opciones conllevan una derrota inevitable para el dios.

La transición al tercer acto nos transporta al primer episodio, donde Loki enfrenta a Mobius en la sala de interrogatorios. Se revela un momento crucial en la vida del agente, incapaz de matar a una variante responsable de la muerte de miles. La lección es clara: Loki debe elegir su carga, su glorioso propósito que ha buscado durante siglos.

Glorioso propósito: el sacrificio por la creación

La decisión imposible lleva a Loki a encontrar su glorioso propósito. Tras una conversación con Sylvie, pareciera que ha tomado su decisión. Se lanza a la pasarela, activa el modo dios y destruye el telar temporal, reviviendo manualmente las ramas temporales fallecidas.

Avanzando hacia el trono de “El que permanece”, Loki recoge las ramas temporales y las entrelaza en un Árbol místico, reminiscente de Yggdrasill en la mitología nórdica, pero temporal. Aunque el sacrificio es inevitable, el último plano revela una satisfacción aparente.

La hermosa referencia a Yggdrasil, el árbol de la vida en la mitología nórdica. (Foto: Disney)

Epílogo: los retos en el “después”

La historia concluye con un epílogo que muestra el “Después” en la nueva AVT. Mobius rastrea variantes de “El que permanece” con un incidente en la denominada Tierra-616 (la cual podría tener conexión con el hecho que pasó en “Ant-Man and The Wasp Quantumania” con ese Kang) mientras también visita a su variante de Ohio. Por otra parte, Ravonna Renslayer despierta en el Vacío de la AVT y OB crea un nuevo manual de la AVT pero este ya no es dejado en la ventana a Victor Timely. ¿Habrá tercera temporada? Parece que no.

Conclusión: “Loki 2″, un hito en la historia del MCU

¿Vale la pena ver “Loki 2″? La respuesta es un rotundo sí. Marvel Studios encuentra un resurgimiento con esta serie, demostrando que el MCU no ha perdido su vitalidad. “Loki 2″ es un proyecto que merece ser explorado, aportando calidad sin dejar de lado las conexiones intrincadas que caracterizan al universo cinematográfico de Marvel. En cada episodio, se despliega una narrativa que va más allá del entretenimiento, explorando temas de sacrificio, elección y el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. La segunda temporada de “Loki” no solo marca un hito en la historia de Marvel, sino que también establece expectativas elevadas para el futuro del universo cinematográfico que todos hemos llegado a amar. Es por eso que “Loki” es el ‘alma, corazón y vida’ del MCU.

