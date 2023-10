La presentación de Victor Timely fue uno de los puntos claves en el episodio anterior de “Loki”. Ahora, en el capítulo 4 de la segunda temporada, veremos todo lo que pasa luego de que este llegue a la AVT como la variante de lo que es, “El que permanece” y el único que puede frenar la destrucción del multiverso junto a nuestro protagonista. ¿A qué hora se estrena en Disney Plus? Aquí te lo contamos.

Hora confirmada del estreno del capítulo 4 de “Loki 2″

Estas son las horas en la que se estrenará el capítulo 4 de “Loki 2″ en todo Latinoamérica y España.

México: 8:00 p.m. (hora central)

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

Dónde ver “Loki 2″

Vía Disney Plus

Puedes ver la segunda temporada de “Loki” en la plataforma de streaming Disney Plus. La serie estará disponible en esta plataforma a partir del viernes 6 de octubre de 2023, cuando se estrene su primer episodio. Para verla, necesitas una suscripción activa a Disney Plus, que te dará acceso no solo a “Loki 2″ sino también a una amplia variedad de contenido de Disney, Marvel, Star Wars y mucho más.

Link para ver “Loki 2″

Puedes verlo en este enlace que te dirige a Disney Plus.

Tráiler oficial de “Loki 2″

Ficha Técnica de “Loki 2″

Año: 2023

País: Estados Unidos

Dirección: Michael Waldron (Creador), Kate Herron, Justin Benson, Aaron Moorhead

Guion: Michael Waldron, Tom Kauffman, Elissa Karasik, Bisha K. Ali

Música: Natalie Holt

Fotografía: Autumn Durald

Compañía: Marvel Studios

Distribuidora: Disney+





