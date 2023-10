Luego de más de una década, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha decidido revelar los motivos que tenía Loki para invadir la Tierra en la película “Los Vengadores”. El encargado de explicar estas acciones fue el propio personaje a través de su serie, que actualmente se encuentra transmitiendo su segunda temporada.

Tras el revolucionario final de la primera entrega de “Loki”, el príncipe asgardiano se encuentra analizando las anomalías en la Autoridad de Variación Temporal (AVT), donde trata de darle valor a las palabras de ‘Aquel que Permanece’. Mientras la historia del personaje continúa, en paralelo también lo hace el UCM. que aprovecha cada oportunidad para cubrir los espacios narrativos de todo su universo.

Ahora bien, el personaje de Loki sigue siendo interesante luego de más de 10 años, y aunque la versión de la serie es diferente de la iteración de la Sagrada Línea del Tiempo, esta historia ayuda para que la franquicia pueda responder algunas preguntas sobre el personaje.

Como se recuerda, la participación de Loki en los eventos de la cinta “Los Vengadores” fue estremecedor, pero muchos consideran que su motivación para invadir la Tierra nunca tuvo sentido. Afortunadamente, Marvel Studios decidió solucionar este misterio en “Breaking Brad”, el segundo capítulo de la temporada 2 de “Loki”.

¿POR QUÉ LOKI DECIDIÓ INVADIR LA TIERRA EN LA PRIMERA ENTREGA DE “LOS VENGADORES”?

En una de las escenas de la segunda temporada de “Loki”, el protagonista se sienta con Mobius, quien se encuentra molesto por perder el control y golpear al cazador X-5 cuando lo interrogaba para conseguir información sobre el paradero de Sylvie (variante de Loki). Con el objetivo de calmarlo, el Dios de las Travesuras le explica que es normal dejar salir la ira acumulada.

Para señalar su punto, le comenta cuando hizo algo parecido. “Estaba tan enojado con mi padre y con mi hermano, que fui hasta la Tierra y secuestré a toda la ciudad de Nueva York con un ejército alienígena”, expresa Loki, reforzando la idea de que las emociones nublan el panorama.

“Traté de usar la gema de la mente con Tony Stark, no funcionó y lo arrojé del edificio”, agregó para seguir explicando su punto. “A veces las emociones son más fuertes que nosotros”, sentenció, para calmar a su amigo.

De esta manera, al igual que Mobius perdió el control con X-5, Loki no analizó la situación cuando hizo un trato con Thanos para dejar libre el ejército Chitauri en el planeta Tierra. Realmente no consideró la negativa repercusión que esto podría tener. Tal como lo mencionó, su plan no fue táctico sino emocional, según explica Screenrant.

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOKI”?

La sinopsis oficial de la temporada 2 de Loki expresa: “La temporada 2 de Loki comienza después del impactante final de la primera temporada, cuando Loki se encuentra inmerso en una batalla por el destino de la Agencia de Variación Temporal. Junto con Mobius, la Cazadora B-15 y un equipo de nuevos personajes y otros que regresan, Loki navegará a través de un multiverso en constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie, la jueza Renslayer, Miss Minutes y la verdad sobre el libre albedrío y un glorioso propósito”.

¿DÓNDE VER “LOKI”?

Puedes ver la segunda temporada de “Loki” en la plataforma de streaming Disney Plus. La serie está disponible en esta plataforma desde el viernes 6 de octubre de 2023, cuando se estrenó su primer episodio.

