Por Alfonso Rivadeneyra García

Adaptar literatura clásica es como empuñar una espada de doble filo. Christopher Nolan lo sabía al tomar “La Odisea” de Homero y hacerla película. En consecuencia, hay quienes, como griegos y troyanos, asumen bandos distintos para defender o atacar detalles de la cinta, principalmente la elección del elenco.

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