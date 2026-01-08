Matt Damon habló sobre la transformación física que realizó para su papel en The Odyssey (La Odisea), la nueva película épica de Christopher Nolan. El actor, de 55 años, contó detalles del proceso durante su participación en el podcast New Heights, conducido por Jason y Travis Kelce, donde explicó cómo logró bajar de peso y prepararse para el exigente rodaje. Jason Kelce comentó que en las fotos del set Damon se veía “muy marcado”. El actor confirmó la observación y explicó que atravesó un cambio importante.

“Sí, estaba en muy buena forma. Bajé mucho de peso”, dijo, antes de agregar que Nolan le pidió un físico específico: “Dijo que me quería delgado pero fuerte. Es algo raro”.

Damon reveló que parte del cambio se debió a una decisión médica. “Literalmente, por otra cosa que hice con mi doctor, dejé de comer gluten. Solía pesar entre 185 y 200 libras, y filmé toda la película con 167”, confesó.

“No había estado tan liviano desde la secundaria. Fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, añadió.

En entrevista con Jason y Travis Kelce, el actor reveló que bajó de peso mediante una combinación de entrenamiento exigente y una dieta estricta sin gluten. (Foto: New Heights / YouTube)

Para el actor, tener un objetivo claro fue clave durante la preparación. “Es simplemente tener una meta clara y fijarla”, explicó el ganador del Oscar, señalando que su entrenador ayudó a que el proceso fuera más llevadero.

Damon comparó su rutina con la preparación de los jugadores de la NFL.

“Cuando hago esto o cuando filmo las películas de Jason Bourne, se siente casi como una temporada”, comentó. “Prepararte se vuelve parte de tu día, parte de tu trabajo. Organizas toda tu rutina alrededor de eso, y ese es el lado físico de estar listo”.

El actor también contó que no ha vuelto a sus antiguos hábitos alimenticios.

Según contó, Nolan le pidió un físico “delgado pero fuerte”, lo que lo llevó a alcanzar su peso más bajo desde la adolescencia. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

“Ya está, soy todo libre de gluten. Incluso encontré una cerveza sin gluten”, compartió. “Hace tanto que no consumo gluten que no sé si es buena o no. Eso es una buena señal”.

The Odyssey, basada en el poema épico de Homero, cuenta con un elenco de lujo que incluye a Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026 y marcará el regreso de Damon a otro gran desafío físico, algo a lo que ya está acostumbrado tras sus anteriores transformaciones para el cine de acción.

La Odisea es una adaptación cinematográfica del antiguo poema épico griego que lleva el mismo nombre. (Foto: Universal Pictures)

¿De qué trata La Odisea?

La Odisea es una adaptación cinematográfica del antiguo poema épico griego que sigue las aventuras del legendario rey Odiseo mientras intenta regresar a su hogar tras la guerra de Troya.

La historia muestra los peligros y desafíos que enfrenta Odiseo en su viaje de vuelta a Ítaca, incluyendo encuentros con criaturas míticas como el cíclope Polifemo, las sirenas y la hechicera Circe, así como la lucha por reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon como Odiseo, la película combina elementos de aventura, mitología y acción épica.

