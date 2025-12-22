Universal Pictures inició la conversación entre los fans del cine al revelar el primer tráiler de La Odisea este 22 de diciembre. Tras el visionado de las imágenes de la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del poema homérico, todo indica que el director inglés apuesta por convertir el mito fundacional en su nueva gran épica espectacular. El clip presenta a Matt Damon como un Odiseo (Ulises) curtido por la Guerra de Troya, entre destellos del célebre caballo y y el largo regreso a Ítaca enfrentando al mar y otras dificultades. Al parecer Nolan no solo quiere reinventar el cine épico para la era IMAX, sino también acercar un clásico de la literatura a una audiencia global hambrienta de espectáculo con alma. “Tras años de guerra, nadie puede interponerse entre mis hombres y su hogar, ni siquiera yo”, son las primeras palabras que llegan a los espectadores y abren el camino de una espera que finalizará este 16 de julio de 2026, cuando la cinta llegue a las salas de cine.