La epopeya del director Christopher Nolan, “La Odisea” (The Odyseey), basada en la obra del clásico de Homero, ha estrenado un nuevo avance en el que aparecen sus protagonistas principales: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, entre otros.

La película de Universal Pictures se estrenará en cines el 16 de julio, pero su nuevo tráiler ya adelanta el extenso, tortuoso y fantástico viaje de regreso a casa del héroe griego ‘Ulises’ desde la Guerra de Troya, de vuelta al Reino de Ítaca para rescatar a su esposa e hijo.

En el este avance, hecho público la noche del lunes, se puede ver a los personajes principales, incluyendo a Matt Damon en el papel protagonista, el hijo de ‘Ulises’; ‘Telémaco’, interpretado por Tom Holland, y la esposa de ‘Ulises’, ‘Penélope’, encarnada por Anne Hathaway.

“La Odisea” estrena nuevo e impactante tráiler bajo la dirección de Christopher Nolan. (Captura de YouTube / Universal Pictures)

También aparecen la ninfa ‘Calipso’, a la que da vida Charlize Theron, y el afligido pretendiente de ‘Penélope’, ‘Antínoo’, que encarna Robert Pattinson.

En este avance también aparecen Eumeo (John Leguizamo), sirviente de ‘Ulises’, y Jon Bernthal como ‘Menelao’, rey griego de ‘Esparta’ y hermano de ‘Agamenón’, explica The Hollywood Reporter.

En el completo elenco principal de esta epopeya, que ha levantado gran expectación, también se incluye a Zendaya como la diosa ‘Atenea’, Benny Safdie como ‘Agamenón’, Himesh Patel como ‘Euríloco’, Mia Goth como ‘Melanto’ y Jimmy Gonzales como ‘Cefeo’, además de Lupita Nyong’o y Will Yun Lee en papeles aún no concretados.

La película se rodó íntegramente con cámaras IMAX, y las escenas de batalla del “tráiler” impresionarán al público una vez vistas en cines en el formato de pantalla adecuado, según The Hollywood Reporter.

Nolan, un director con grandes éxitos de taquilla, ha contado con un presupuesto para la película de 250 millones de dólares, convirtiéndola en la producción más cara de la carrera del oscarizado realizador.