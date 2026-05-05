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“La Odisea” estrena nuevo e impactante tráiler bajo la dirección de Christopher Nolan. (Foto: Instagram / @universalpicturespe)
“La Odisea” estrena nuevo e impactante tráiler bajo la dirección de Christopher Nolan. (Foto: Instagram / @universalpicturespe)
Por Agencia EFE

La epopeya del director Christopher Nolan, “La Odisea” (The Odyseey), basada en la obra del clásico de Homero, ha estrenado un nuevo avance en el que aparecen sus protagonistas principales: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, entre otros.

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