“La vida es una odisea”, cierto.

Vi La Odisea y me quedé pensando en algo que, de alguna manera, la vida me viene enseñando hace años:

La vida no se trata de llegar. Se trata de quién te conviertes mientras llegas.

Ulises pasa años intentando volver a casa. En el camino pierde el control, se equivoca, tiene miedo, enfrenta monstruos, tormentas, tentaciones y pérdidas. Muchas veces, probablemente, no tiene ni idea de cómo va a salir.

¿Te suena? A mí, total.

Porque creo que todos tenemos nuestra propia Odisea. Y hay cosas que, así como entrenamos el cuerpo, también tenemos que entrenar.

Entrenar para no controlar lo incontrolable. Puedes remar con todas tus fuerzas y aun así aparecerá una tormenta que no estaba en el plan. Ahí no se trata de remar más fuerte. Se trata de aprender a navegar.

Entrenar para no perder el rumbo. Cuando estamos cansados, asustados o perdidos, es fácil olvidar hacia dónde íbamos. A veces no necesitas saber cómo llegar. Solo recordar por qué empezaste.

Entrenar para atravesar el miedo. Ser valiente no es no tener miedo. Es no dejar que el miedo tome todas tus decisiones. Y eso, como cualquier músculo, se entrena.

Entrenar para soltar. Hay batallas que no se ganan luchando más. A veces perseverar significa aceptar, cambiar de dirección o dejar de empujar una puerta que ya no se abre.

Y quizás, lo más importante: entrenar para volver.

Porque después de atravesarlo todo, Ulises quiere volver a casa. Pero él ya no es el mismo.

Y nosotros tampoco.

Después de una pérdida, una crisis, un cambio o un comienzo que no elegimos, muchas veces queremos volver a ser quienes éramos antes.

Pero quizás ese no sea el objetivo.

Quizás sea volver a ti, pero distinta.

Más fuerte. Más consciente. Más libre. Más tú.

Por eso cada vez creo más en algo que ha acompañado mi vida durante tantos años:

Todo se entrena.

El cuerpo. La paciencia. La resiliencia. La valentía. La capacidad de perder. La capacidad de empezar de nuevo.

Porque la vida es una Odisea.

Y no estamos aquí para evitar todas las tormentas.

Estamos aquí para aprender a atravesarlas.

Train for life.

Entrenarnos para la vida…

Porque nunca sabes qué ola vendrá después.