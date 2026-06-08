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En "Las aves" de Aristófanes, Pistetero (Alberto Ísola) y Evélpides (Ricardo Velásquez) tienen un plan para triunfar en la vida. Dirige Mateo Chiarella.
En "Las aves" de Aristófanes, Pistetero (Alberto Ísola) y Evélpides (Ricardo Velásquez) tienen un plan para triunfar en la vida. Dirige Mateo Chiarella.
/ Aranwa Teatro
Por Alfonso Rivadeneyra García

En la antigua Grecia no conocían la expresión “pendejo”, pero los protagonistas de “Las aves” parecen empeñados en demostrar que el concepto ya estaba plenamente desarrollado. El autor, Aristófanes, llamado el “Padre de la Comedia”, la presentó a un premio en el año 414 a.C., donde quedó en segundo lugar. Debe haber gustado para que, casi 2500 años después, todavía se represente en todo el mundo, incluyendo el Perú.

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