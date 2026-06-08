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David Carrillo estrena "Los cuatro letras", una comedia dramática que explora cómo el paso del tiempo transforma las amistades, los recuerdos y las formas de comunicarnos. (Créditos: Andrea Torres)
David Carrillo estrena "Los cuatro letras", una comedia dramática que explora cómo el paso del tiempo transforma las amistades, los recuerdos y las formas de comunicarnos. (Créditos: Andrea Torres)
Por Ángel Navarro Quevedo

Cuatro amigos vuelven a reunirse después de décadas. El motivo no es una celebración ni un reencuentro planeado con nostalgia, sino la enfermedad de uno de ellos. Abel ha sufrido un accidente cerebrovascular que ha limitado severamente su capacidad para comunicarse, obligando a Olga, Rosa y Hugo a regresar a una casa cargada de recuerdos, silencios y asuntos pendientes. Esa es la premisa de “Los cuatro letras”, la nueva obra escrita y dirigida por David Carrillo que llega al Teatro Racional.

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