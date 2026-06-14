Por Alfonso Rivadeneyra García

La masificación de los dispositivos móviles ha traído consecuencias. Quién no ha visto niños hipnotizados por un celular o tablet en el hospital, aeropuerto, bus y otros espacios públicos [en defensa de ellos, los adultos andamos igual]. Esto es central en “Toy Story 5”, última entrega de la saga animada que alcanzó su clímax en 2010, pero que aún tenía cuerda en 2019 y este 2026 amenaza con recaudar más de mil millones de dólares en la taquilla.