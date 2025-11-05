En abril de este año, te di a conocer la importante información que reveló Tom Hanks sobre ‘Toy Story 5’. Hoy te cuento que el mismo actor se animó a hablar acerca de la versión original de la primera entrega de la franquicia, que finalmente fue descartada. Para que sepas qué expresó exactamente, no te vayas de aquí.

Resulta que el actor fue invitado al programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’. Estando ahí, escuchó que el presentador indicó que “han pasado 30 años desde que conocimos a ‘Buzz’ y ‘Woody’ (personajes principales de la saga animada)”, haciendo referencia al hecho de que la primera cinta se estrenó el 22 de noviembre de 1995. “¿No es increíble?”, acabó consultando el conductor.

Tras ello, Tom Hanks, quien es la voz a ‘Woody’ en inglés, dijo: “En realidad, fueron más de 30 años, porque Tim Allen (la voz de ‘Buzz Lightyear’ en inglés), yo y todos los involucrados grabamos una película de ‘Toy Story’. Unos 80 minutos que fueron completamente descartados”.

Tom Hanks es un actor, guionista, productor de cine y director de cine estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Según indicó después el artista de 69 años, en la versión original había una historia completamente diferente a la que los fans conocen y adoran. “Teníamos los ‘animatics’, todo el montaje. La gente que dirigía el estudio —no Pixar, la gente de Pixar es genial— la gente que dirigía el estudio, dijo ‘Miren, es una caricatura. Hagámoslos graciosos, que improvisen, que se insulten entre sí y que se les ocurran cosas tontas’, lo cual hicimos durante un tiempo”, contó.

“No era lo que Pixar pretendía”

“Francamente, no funcionó. No era ‘Toy Story’. No era lo que Pixar pretendía”, agregó Tom Hanks, antes de señalar que, eventualmente, John Lasseter quiso hablar con él. “Cuando recibes una llamada para avisarte que el director va a hablar contigo”, significa que o bien “estás fuera del proyecto” o “tienen una idea genial y quieren que participes en el proceso”, aseguró.

Tom Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord, California, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Así que volvimos a empezar el proceso desde cero”

Para su buena suerte, él quería seguir contando con su trabajo. “Lo hemos revisado y simplemente no funciona, y nos gustaría empezar de cero”, fue lo que le dijo Lasseter. En ese entonces, llevaban dos años trabajando en la película. “Así que volvimos a empezar el proceso desde cero, que dura entre dos años y medio y tres”, recalcó.

Además, el actor reveló que por eso en los créditos de ‘Toy Story’ aparecen los “bebés de la producción”. Y es que sus padres se conocieron, se enamoraron y tuvieron hijos durante el largo rodaje. Para Hanks, el hecho de que comenzaran la primera película hace “más de” 30 años es “algo extraordinario”.

Todas las películas de ‘Toy Story’

‘Toy Story’, en definitiva, fue un éxito a nivel mundial. La cinta de Pixar contribuyó a definir la esencia de las películas animadas. Debido al gran impacto que tuvo, llegaron las secuelas: ‘Toy Story 2’ (1999), ‘Toy Story 3’ (2010) y ‘Toy Story 4’ (2019). Con respecto a ‘Toy Story 5’, se espera que su estreno sea en 2026.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí