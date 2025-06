La escritora y periodista Elizabeth Ann Hanks, hija del actor Tom Hanks, ha publicado su libro "The 10: A Memoir of Family And The Open Road", que lanzó el 8 de abril pasado.

En su obra autobiográfica, E.A. Hanks relató episodios traumáticos vividos durante su infancia, principalmente sobre acusaciones contra su madre, la actriz Samantha Lewes, fallecida en 2002.

A sus 43 años, Elizabeth describió una niñez marcada por la “confusión, violencia, privaciones y amor”. Según relató, tras el divorcio de sus padres en 1987, se mudó con su madre a Sacramento (California), donde comenzó a experimentar abusos físicos y emocionales.

En su libro de memorias, Elizabeth Hanks describe una niñez marcada por violencia.

CONOCE MÁS: Tom Hanks y Robin Wright vuelven a ser jóvenes en nueva película de Robert Zemeckis gracias a la IA

¿Qué tipo de abusos vivió Elizabeth Hanks?

Entre los momentos más crudos que narra la autora en su libro se encuentran episodios de violencia física como “empujones, sacudidas, tirones de pelo y encierros en un armario”.

Pero también detalló situaciones de maltrato psicológico, como cuando su madre le hablaba de “hombres escondidos en el armario” o de “bebés abortados”, sugiriendo que Elizabeth “se uniría a ellos en el limbo eterno”.

Además, E.A. Hanks expuso la falta de cuidados básicos durante su infancia, señalando que su madre nunca le enseñó a cepillarse los dientes o a tener hábitos saludables.

Tom Hanks rompe el silencio: “Es un orgullo”

Dos meses después de la publicación del libro, Tom Hanks habló públicamente por primera vez sobre las revelaciones de su hija. Durante el estreno de su nueva película "The Phoenician Scheme", el actor fue consultado por la prensa y expresó su total respaldo.

“Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo. Ha sido muy abierta sobre el proceso. No me sorprende que mi hija tuviera el temple, la curiosidad, e incluso la temeridad de examinar algo tan doloroso con tanta honestidad” , declaró a Access Hollywood.

El ganador del Oscar también elogió la capacidad literaria y emocional de su hija: “Es una mente audaz, y me emociona poder decir eso de mi hija”.

¿Cómo fue la relación con su madre?

Según Elizabeth, su madre, cuyo nombre real era Susan Dillingham, sufría problemas de salud mental que influyeron profundamente en su crianza.

La relación fue tan difícil que, en séptimo grado (1.° de secundaria en Perú), decidió mudarse a Los Ángeles con su padre, Tom Hanks, para alejarse de los abusos.

Samantha Lewes falleció en 2002 a los 49 años, tras una batalla contra el cáncer de pulmón.

Tom Hanks y Samantha Lewes, su primera esposa