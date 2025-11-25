No existe un software infalible para detectar si un alumno usó ChatGPT en sus deberes. Así lo sostiene Andrej Karpathy, uno de los ingenieros más influyentes de la inteligencia artificial: exdirector de IA en Tesla y miembro clave del equipo que puso en marcha OpenAI.

Karpathy afirma que la “guerra” contra el plagio generado por IA está perdida. Pero su visión no es pesimista. Con su nueva startup, Eureka Labs, asegura que su objetivo ya no es impulsar autos autónomos o modelos generativos, sino evitar que el sistema educativo se vuelva obsoleto.

Según explica, todos los detectores de IA fallan o pueden ser burlados con relativa facilidad. Por eso, las escuelas deberían asumir por defecto que cualquier tarea enviada desde casa ha sido realizada con ayuda de un chatbot. “Nunca serás capaz de detectar el uso de IA en los deberes. Punto. Los detectores no funcionan, pueden ser engañados y están condenados al fracaso”, sostiene.

La solución: cambiar el enfoque

Karpathy propone invertir el modelo educativo. La evaluación real, dice, debe volver a ser presencial, con lápiz y papel, y bajo supervisión directa del profesor. Si el alumno usa IA para estudiar el domingo, pero el lunes debe resolver el mismo problema frente a su docente, la motivación cambia. Ya no aprende para entregar una tarea, sino para poder rendir en clase.

Para él, la IA debe convertirse en una herramienta más —como el libro y el cuaderno—, mientras que el aula vuelve a ser el espacio donde se comprueba lo aprendido sin intermediación tecnológica.