La historia de los niños de Hawkins continuará. Si eres fanático de la exitosa serie de suspenso, ciencia ficción y terror “Stranger Things” – que comenzó a emitirse en julio de 2016 y cierra por todo lo alto con la tercera parte de su quinta temporada este 31 de diciembre de 2025 –, esta noticia te entusiasmará por completo: la llegada de su spin-off titulado “Stranger Things: Relatos del 85”, que nuevamente nos trasladará a aquel pueblo ficticio de Indiana, pero en comparación con la producción original, esta será una serie animada. ¿De qué trata? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco? A continuación, las respuestas a estas y otras interrogantes.

¿DE QUÉ TRATA “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”

“Stranger Things: Relatos del 85” nos ubica en un nevado invierno de 1985 en Hawkins, donde Eleven y su grupo de amigos deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal. Mientras que vuelve a sentirse en el pueblo la influencia del Upside Down, varios lugares comienzan a resurgir como el Laboratorio Nacional de Hawkins.

Asimismo, las amenazas aparecen: zombis calabaza y monstruos con forma de enredadera serán algunas de las especies a las que deben enfrentarse los jovencitos, pero sobre todo investigarlas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

Aunque no se tiene una fecha exacta, sabemos qué mes llegará esta producción; por tanto, la serie animada “Stranger Things: Relatos del 85” se estrenará en enero de 2026, tal como lo dio a conocer el gigante de streaming. Para disfrutar de ella, debes contar con una suscripción activa a la cuenta de Netlix.

TRÁILER DE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix a “Stranger Things: Relatos del 85”, se lee: “En esta increíble serie de animación ambientada en Hawkins durante el invierno de 1985, los personajes originales se enfrentan a nuevos monstruos… y un misterio paranormal”.

¿EN QUÉ PARTE DEL UNIVERSO DE “STRANGER THINGS” SE UBICA SU SPIN-OFF?

Eric Robles, showrunner y productor ejecutivo de esta serie animada precisó que “Stranger Things: Relatos del 85” transcurre entre las temporadas 2 y 3.

“Pudimos capturar la magia de Hawkins de una forma nueva (…). Pronto descubriremos que nada es como ellos creían. Traigan sus linternas, sus mochilas. ¡Va a ser increíble!”, señaló en el anuncio oficial.

LO QUE DIJERON LOS CREADORES

“Empezamos a hablar de si queríamos hacer algo más con ‘Stranger Things’ y esta fue una de las primeras ideas (…). La idea era evocar una sensación de dibujos animados de los 80. Con la animación realmente no hay límites. Eric y su equipo pueden hacer lo que quieran… y lo hicieron”, dijeron Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original y esta producción en el tráiler de lanzamiento.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

Aunque los personajes principales de la serie original regresan en formato animado, además de nuevas incorporaciones, se confirmó que los actores originales de “Stranger Things” no retomarán sus papeles como actores de voz. El reparto de voces es el siguiente:

Brooklyn Davey Norstedt como Eleven / Jane Hopper

Brett Gipson como Jim Hopper

Luca Diaz como Mike Wheeler

Braxton Quinney como Dustin Henderson

Elisha Williams como Lucas Sinclair

Ben Plessala como Will Byers

Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield

El reparto de voces adicional en roles no revelados incluye a Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips.

MÁS DATOS SOBRE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”

El 23 de abril de 2025 se confirmó el título del proyecto y el equipo de producción.

La serie fue concebida originalmente por los hermanos Duffer como una idea inicial para expandir el universo de Stranger Things.

El control creativo está a cargo de Eric Robles, quien diseñó los personajes influenciado por los dibujos animados de los 80 y el terror juvenil.

