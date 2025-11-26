“Stranger Things” llega a su final con su quinta temporada, por lo que sus fanáticos están a la expectativa de todo lo que ocurrirá con sus personajes favoritos. Como la nueva tanda de episodios regresa después de más de tres años desde la entrega anterior, muchos no recuerdan algunos puntos clave de esta producción que se estrenó el 16 de julio de 2016. Si ese también es tu caso, no te preocupes, ya que sus creadores han recomendado volver a ver cuatro capítulos de toda la serie. ¿De cuáles se trata? A continuación, más detalles.

La temporada 5 aterriza en Netflix este 2025, pero no llegará en una sola tanda, sino que se dividió en tres volúmenes: el primero, de cuatro episodios, se estrena el 27 de noviembre; el segundo, de tres capítulos, llega el 25 de diciembre; y el tercero, de un episodio, se lanza el 31 de diciembre.

"Stranger Things" regresa con más ciencia ficción, terror y drama en su temporada final (Foto: Netflix)

LOS 4 EPISODIOS QUE DEBES VOLVER A VER ANTES DE “STRANGER THINGS 5”

Para cerrar satisfactoriamente la exitosa serie dramática de suspenso, ciencia ficción y terror estadounidense, los creadores Matt y Ross Duffer recomendaron volver a ver cuatro capítulos de toda la producción para comprender todo; claro está, si en caso no dispones del tiempo suficiente para hacer una maratón de los 34 episodios de las primeras cuatro entregas.

En entrevista con The Hollywood Reporter, los hermanos Duffer revelaron que cada capítulo contiene mitología esencial, desarrollo de personajes y premoniciones. Estos son:

Noah Schnapp como Will Byers y Jamie Campbell Bower como Vecna ​​en "Stranger Things 5" (Foto: Netflix) / COURTESY OF NETFLIX

Temporada 2, episodio 4: “Will el Sabio”

En el episodio 4 de la segunda temporada de “Stranger Things”, Will comienza a perder el control sobre las visiones del Mundo del Revés y su salud empeora, lo que pone en alerta a Joyce y a sus amigos. Al mismo tiempo, Hopper sigue investigando el origen de la extraña plaga en los campos de calabazas y termina encontrando un sistema de túneles conectados con esa dimensión oscura.

Eleven, quien está aislada en la cabaña de Hopper, discute con él por haberle mentido y empieza a buscar respuestas sobre su madre biológica, esto la lleva a descubrir más sobre su pasado. Por su parte, Nancy y Jonathan avanzan en su plan para exponer lo que ocurrió en Hawkins, mientras Dustin se da cuenta de que Dart no es una simple criatura inofensiva, pues tras escaparse de su jaula se devora a su gato mascota: en realidad es un demogorgon en crecimiento. Finalmente, Hopper excava en uno de los campos de calabazas y encuentra un túnel que se parece al Upside Down.

Temporada 2, episodio 6: “El Espía”

En el episodio 6 de la segunda temporada de “Stranger Things”, la conexión de Will con el Monstruo de Sombras se vuelve más fuerte y peligrosa, por lo que en el laboratorio intentan usarlo como una especie de “espía” para localizar al enemigo dentro de los túneles del Mundo del Revés. Cuando atacan con fuego las enredaderas subterráneas, el equipo descubre que todo está conectado a Will y que si continúan dañándolas, también lo hieren a él; esto quiere decir que el monstruo lo está poseyendo por completo.

Por su parte, Dustin y Steve forman una alianza inesperada para rastrear a Dart y a los demás demoperros, por lo que se organizan para patrullar el vecindario y proteger a los niños. Cuando están en su misión, ocurre un ataque masivo de estas criaturas en el laboratorio, lo que muestra que el Monstruo de Sombras usó a Will para tenderles una trampa. Owens envía un equipo a investigar, pero este es asesinado por los monstruos adolescentes.

Temporada 4, episodio 7: “La masacre en el laboratorio de Hawkins”

En el episodio 7 de la cuarta temporada de “Stranger Things”, se revela la verdad sobre el pasado de Eleven en el laboratorio de Hawkins y la identidad real de Vecna; esto gracias a los recuerdas que la jovencita recupera en el Proyecto Nina, que muestra cómo el niño conocido como 001/Henry Creel la manipuló para que le ayudara a quitarse el dispositivo inhibidor de poderes y luego masacró a casi todos los niños y al personal del laboratorio.

En su afán de detenerlo, Eleven lo confronta y derrota con sus poderes telequinéticos, lanzándolo contra la pared y abriendo sin querer un portal al Mundo del Revés, donde su cuerpo se deforma hasta convertirse en Vecna. Mientras descubrimos todo eso, en el presente, Nancy queda atrapada en la mente de Vecna en Upside Down, que le muestra los crímenes de Henry Creel y sus planes de usar los portales para invadir Hawkins.

Temporada 4, episodio 9: “El Piggyback”

En el episodio 9 de la cuarta temporada de “Stranger Things”, el grupo de Hawkins lleva un plan paralelo muy arriesgado para detener a Vecna. Para ello, usan a Max como señuelo, mientras Eleven trata de entrar a su mente para enfrentarlo en el plano psíquico; sin embargo, Vecna ​​la abruma y posee a Max, revelándole a Once que él ha controlado el Upside Down desde que ella lo envió allí.

Al mismo tiempo, Nancy, Steve y Robin atacan el cuerpo físico de Vecna, mientras Dustin y Eddie distraen a los demobats, y el grupo de Hopper en Rusia combate criaturas del Mundo del Revés para debilitar la colmena. Pese a que logran herirlo, Max sufre un ataque brutal: sus extremidades se rompen, queda ciega y técnicamente muere durante unos segundos, lo que permite que se abran cuatro enormes grietas en Hawkins que conectan con el Mundo del Revés. Eleven mantiene a Max con vida gracias a sus poderes, pero la deja en coma. Al final, Hawkins está parcialmente devastado. Will siente que Vecna ​​sigue vivo y el Upside Down comienza a invadir Hawkins. Queda claro que Vecna sigue vivo.

¿POR QUÉ VER ESTOS CUATRO EPISODIOS?

Matt Duffer explicó a The Hollywood Reporter que recomienda esos episodios de la segunda y cuarta temporada de “Stranger Things” porque fue cuando empezaron a desarrollar la mitología y profundizar más la historia.

“[En la segunda edición] ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante. La cuarta temporada también es muy relevante. ‘Masacre en el Laboratorio de Hawkins’ es una buena historia”, señaló.

Por su parte, Ross añadió: “Ese [episodio] empieza a desvelar parte de la mitología del Mundo del Revés y a dar algunas respuestas. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry y Eleven sigue resonando a lo largo de la quinta temporada. Son buenos episodios para revisitar”.

Ross Duffer y Matt Duffer asisten a la proyección especial de la quinta temporada de "Stranger Things" en el Reino Unido, en el ODEON Luxe Leicester Square, el 13 de noviembre de 2025, en Londres, Inglaterra (Foto: StillMoving.Net para Netflix) / Photo by StillMoving.Net for Netflix

