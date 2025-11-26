La llegada de la quinta y última entrega de “Stranger Things” mantiene a todos expectantes, ya que con los nuevos ocho episodios, que se emitirán en tres partes, se cierra definitivamente la exitosa serie dramática de suspenso, ciencia ficción y terror estadounidense. Aunque los fanáticos de todo el mundo ya están listos para disfrutar de los capítulos, quizá algunos se quedarán con las ganas porque hubo un cambio repentino sobre la clasificación de edad para poder ver esta producción televisiva. Por tal motivo, te contamos desde qué edad puedes verla.

La entrega final regresa más de tres años después de la llegada de la temporada 4. Los nuevos ocho capítulos se estrenarán en tres partes: el primero, de cuatro episodios, el 27 de noviembre; el segundo, de tres capítulos, el 25 de diciembre; y el tercero, de un episodio, el 31 de diciembre.

La temporada final de "Stranger Things"﻿ ya no es para todos: esta es la nueva edad mínima (Foto: Netflix)

¿QUÉ EDAD DEBES TENER PARA VER “STRANGER THINGS” – TEMPORADA 5?

El cambio repentino de clasificación televisiva de la quinta temporada de “Stranger Things” se debería a que la nueva tanda de episodios será más oscura y aterradora; por lo tanto, la edad que debes tener para verla depende del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en el Reino Unido está dirigido para los mayores de 15 años, de acuerdo con lo establecido por la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC).

Según Netflix, este rango de edad se le otorgó a la serie porque presenta escenas de “sexo, referencias sexuales, violencia, detalles de lesiones, discriminación, amenazas [y] horror”.

En Estados Unidos, la clasificación de edad para ver la quinta temporada de “Stranger Things” sufrió un cambio recientemente, pues pasó de TV-14 (para mayores de 14 años) a TV-MA (para mayores de 17 años), publica Radio Times. Se desconoce si este rango variará de 15 a 18 años en los siguientes días, pero hasta el momento no hay ninguna información al respecto.

Noah Schnapp como Will Byers y Jamie Campbell Bower como Vecna ​​en "Stranger Things 5" (Foto: Netflix) / COURTESY OF NETFLIX

¿POR QUÉ SE REALIZARON AJUSTES EN LA CLASIFICACIÓN DE EDAD PARA VER “STRANGER THINGS”?

Tal como lo mencionó Netflix, se debe a las escenas fuertes y crudas que se muestran a lo largo de su trama, y que en la última temporada serán mucho más intensas, algo que ya se veía venir tras el final sombrío de la cuarta entrega con Vecna aparentemente derrotado, Max al borde de la muerte y Hawkins literalmente abierto hacia el Mundo del Revés; y aunque Eleven logra mantener con vida a su amiga, esta se encuentra en coma, mientras las grietas provocadas por el plan de Vecna se combinan y empiezan a destruir el pueblo como si fuera un gran “terremoto”.

Pero lo peor recién comienza, pues tras unos días cuando todo parece estar en calma, Will siente otra vez la presencia del villano y todos observan cómo ceniza y partículas del Mundo del Revés comienzan a caer sobre los campos de Hawkins. Esto solo tiene una razón: Vecna sigue vivo y la invasión ha comenzado.

