“Stranger Things” Temporada 5, Parte 2: Fecha de estreno confirmada

Netflix ha confirmado que la Parte 2 de la Temporada 5 de “Stranger Things” ya tiene fecha de estreno. ¿Cuándo estarán disponibles los nuevos capítulos en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Fecha de estreno
La Parte 2 de la Temporada 5 de “Stranger Things” se estrena oficialmente en Netflix este jueves 25 de diciembre, en Navidad.
¿De qué va a tratar la Parte 2 de la Temporada 5 de “Stranger Things”?
- Hawkins en Cuarentena: La ciudad de Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar, con extrema vigilancia y restricciones. El ejército estadounidense está activamente buscando a Once (Eleven), ya que la creen responsable de los recientes desastres.
- La Misión Principal: La misión del grupo es clara: encontrar y derrotar a Vecna para cerrar definitivamente los portales al Mundo del Revés.
- El Plan de Vecna: Después de que el primer volumen revelara que Vecna (Henry Creel) busca secuestrar a 12 niños (“vasijas perfectas”) para transformar el mundo, la urgencia por detenerlo es máxima. En el Volumen 1, Vecna logró secuestrar a Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy, lo que complica la situación.
- Max y el Mundo Mental: El estado de Max sigue siendo un punto central, ya que se encuentra en coma, pero su conciencia está atrapada en una especie de “inframundo mental” de Vecna, donde se reencuentra con Holly y planea una estrategia misteriosa para escapar.
- El Papel de Will: La conexión de Will Byers con la mente colmena del Mundo del Revés y Vecna se intensificará. La Parte 2 explorará a fondo por qué fue secuestrado por primera vez en 1983 y revelará la naturaleza de sus nuevos poderes psíquicos, cruciales para la lucha final.
- Revelaciones del Mundo del Revés: Se ha adelantado que el Volumen 2 revelará la verdadera naturaleza del Mundo del Revés y trazará finalmente la conexión entre esa dimensión, Vecna y el Mind Flayer, un misterio que se ha estado desarrollando durante toda la serie.
Lista de personajes de “Stranger Things” Temporada 5
- Once (Eleven / Ce): Millie Bobby Brown
- Mike Wheeler: Finn Wolfhard
- Will Byers: Noah Schnapp
- Dustin Henderson: Gaten Matarazzo
- Lucas Sinclair: Caleb McLaughlin
- Max Mayfield: Sadie Sink
- Joyce Byers: Winona Ryder
- Jim Hopper: David Harbour
- Jonathan Byers: Charlie Heaton
- Nancy Wheeler: Natalia Dyer
- Steve Harrington: Joe Keery
- Robin Buckley: Maya Hawke
- Erica Sinclair: Priah Ferguson
- Vecna (Henry Creel / Uno): Jamie Campbell Bower
Ficha técnica
- Título Original: Stranger Things 5
- Género: Ciencia Ficción, Terror, Drama Sobrenatural, Thriller
- Creadores: The Duffer Brothers (Matt y Ross Duffer)
- Temporada: Quinta (Temporada Final)
- Número de Episodios: 8
- País de Origen: Estados Unidos
- Ambientación: Otoño de 1987 (Hawkins, Indiana)
- Productores Ejecutivos Principales: The Duffer Brothers, Shawn Levy, Dan Cohen
- Compositores: Kyle Dixon y Michael Stein
- Distribuidor: Netflix
- Estreno - Volumen 1 (4 episodios): 27 de noviembre de 2025
- Estreno - Volumen 2 (3 episodios): 25 de diciembre de 2025
