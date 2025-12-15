Netflix lanzó el nuevo tráiler del volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, un avance que anticipa un desenlace marcado por el tono oscuro y la intensificación del conflicto sobrenatural en Hawkins. El adelanto forma parte de la campaña final de la plataforma para despedir a una de sus series más exitosas.

Las imágenes muestran una ciudad profundamente afectada por la apertura del Upside Down, mientras los protagonistas se preparan para enfrentar una amenaza que parece haber superado todos los límites conocidos. El tráiler sugiere que las consecuencias de los hechos ocurridos en los episodios anteriores serán irreversibles.

El avance vuelve a situar a ‘Eleven’ en el centro de la historia, insinuando que su rol será determinante en el enfrentamiento final. Asimismo, se plantean posibles alianzas clave que podrían modificar el rumbo de la batalla contra las fuerzas que amenazan con expandirse más allá del mundo alterno.

Netflix lanzó el nuevo tráiler del volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things”. (Foto: Captura de video)

Vecna, el principal antagonista de la serie, reaparece como una figura aún más poderosa. El Volumen 2 apunta a una confrontación definitiva en la que el villano ya no representa solo un peligro para Hawkins, sino para el equilibrio entre ambos mundos.

Además del componente sobrenatural, el tráiler de “Stranger Things” enfatiza la dimensión emocional del cierre. Los vínculos entre los personajes, las despedidas y los conflictos no resueltos ocupan un lugar central, reforzando el enfoque humano que ha caracterizado a la serie desde su estreno en 2016.

Netflix confirmó que la temporada final se estrenará de forma escalonada. El Volumen 2 de “Stranger Things 5″ llegará a la plataforma el 25 de diciembre, mientras que el episodio final se emitirá el 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de la historia creada por los hermanos Duffer.