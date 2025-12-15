“Stranger Things” Temporada 5, Parte 2: tráiler oficial y fecha de estreno

Escucha la noticia
Netflix ha lanzado el tráiler de la segunda parte de la Temporada 5 de “Stranger Things”, confirmando su fecha de estreno en la plataforma el 25 de diciembre. El avance no solo eleva la tensión al máximo, sino que retoma directamente las consecuencias del devastador final de la parte 1, cuando Hawkins quedó fracturado —literal y emocionalmente— tras el triunfo parcial de Vecna y la aparición de los poderes de Will.
Lejos de ofrecer consuelo, el nuevo material deja claro que la amenaza del Upside Down ya no puede contenerse y que el último enfrentamiento será total.
Tráiler oficial
¿Qué pasó en la parte 1 de la Temporada 5?
La primera parte de la temporada final mostró un mundo al borde del colapso. Tras la apertura de las grietas interdimensionales, Hawkins se convirtió en una zona inestable donde el Upside Down comenzó a filtrarse sin control. Vecna, aunque debilitado, logró completar su plan principal: romper la barrera entre ambos mundos.
Once quedó marcada por la derrota. No pudo detener la catástrofe, lo que provocó una profunda crisis personal y la hizo cuestionar sus límites por primera vez. Mike, Dustin, Lucas y Will entendieron que ya no luchaban solo para salvar a una ciudad, sino para evitar una extinción a escala global. Max aparece en el otro mundo para ayudar a la hermana de Mike mientras el propio Will despierta sus poderes.
Fecha de estreno de la parte 2 de la Temporada 5 de “Stranger Things”
La parte 2 de la Temporada 5 de “Stranger Things” se estrena el 25 de diciembre con tres capítulos más exclusivamente en Netflix.
Lista de personajes principales
- Once / Eleven – Millie Bobby Brown
- Mike Wheeler – Finn Wolfhard
- Dustin Henderson – Gaten Matarazzo
- Lucas Sinclair – Caleb McLaughlin
- Will Byers – Noah Schnapp
- Max Mayfield – Sadie Sink
- Jim Hopper – David Harbour
- Joyce Byers – Winona Ryder
- Steve Harrington – Joe Keery
- Nancy Wheeler – Natalia Dyer
- Robin Buckley – Maya Hawke
- Erica Sinclair – Priah Ferguson
- Vecna / Henry Creel – Jamie Campbell Bower
Ficha técnica
- Título original: “Stranger Things”
- Temporada: 5 (Parte 2)
- Fecha de estreno: 25 de diciembre
- Plataforma: Netflix
- Creadores: Matt Duffer y Ross Duffer
- Productores ejecutivos: Matt Duffer, Ross Duffer, Shawn Levy, Dan Cohen
- Género: Ciencia ficción, terror, drama, misterio
- País de origen: Estados Unidos
- Idioma original: Inglés
- Formato: Serie de televisión
- Ambientación: Años 80
