CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things” incluyó varios momentos emocionantes y emotivos. Desde la conversación honesta de Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton), y la reconciliación de Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) hasta la motivación de Max (Sadie Sink) a Holly (Nell Fisher) y la confesión de Will (Noah Schnapp). A continuación, te comparto los detalles de esta última escena en la serie de Netflix.

Además del momento emotivo con su madre, Joyce (Winona Ryder), quien lo anima a luchar contra Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) luego de descubrir que tiene poderes, Will tiene otra secuencia intensa y cargada de emoción: cuando habla sobre su sexualidad con su familia y amigos.

Will se da cuenta de que necesita ser honesto sobre su identidad y sus sentimientos cuando Vecna utiliza su miedo a ser rechazado y quedarse solo para arrebatarle el control en el Upside Down. Finalmente, se ha aceptado, pero también necesita el respaldo de sus seres queridos, quienes se aseguran que no lo abandonarán.

Will (Noah Schnapp) y Joyce (Winona Ryder) en el séptimo episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CÓMO FUE LA ESCENA DE WILL HABLANDO SOBRE SU SEXUALIDAD?

Después de que Robin (Maya Hawke) lo inspira a hablar sobre su sexualidad, en el séptimo episodio de la quinta temporada de “Stranger Things”, Will decide ser honesto con su madre, pero tras una interrupción prefiere hablar con todos.

“No les he dicho esto a ninguno de ustedes porque no quiero que me vean diferente. Pero la verdad es que soy diferente”, explica. “No me gustan las chicas. Bueno, sí. Solo que no como a ustedes. Estaba enamorado de alguien, aunque sé que no es como yo”. La escena termina con todos abrazando a Will y prometiendo siempre estar cerca. Con ese momento, Will está listo para enfrentar a Vecna sin miedo.

“Estaba muy nervioso por ver cómo lo escribirían [los hermanos Duffer], porque obviamente era muy importante para mí. Y recuerdo cuando enviaron el guion del Episodio 7 para esa escena. Lo leí solo en mi habitación, llorando, y realmente me impactó”, contó Schnapp a Tudum. “Les escribí un mensaje y les dije: ‘Esto es genial. Esto es increíble’. No sabía si alguna vez escribirían esa historia para Will. Podrían haberlo dejado en el aire, así que poder verlo finalmente suceder fue increíble”.

Noah Schnapp también agregó: “Pensé que la escena sería solo con su madre, así que que sucediera con todo el elenco sentado allí mirándolo fue muy especial. Recuerdo que cuando terminé esa escena, corrí a los brazos de Charlie Heaton y me puse a llorar. Y con el elenco, nunca pude sentarme con ellos y tener esa conversación sobre mi propia salida del clóset, así que poder hacerlo fue totalmente terapéutico y catártico para mí”.

Will (Noah Schnapp) recibe un amoroso abrazo de su familia y amigos en el séptimo episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Lo que dijeron los hermanos Duffer sobre la escena

En conversación con Variety, los hermanos Duffer hablaron sobre la escena de Will en el séptimo capítulo de la quinta temporada de “Stranger Things”, desde cómo surgió hasta su ejecución. “Llevamos mucho tiempo hablando y queriendo que Will salga del clóset. Originalmente, iba a ser en la cuarta temporada, pero nos dimos cuenta de que no teníamos tiempo para hacerlo bien. Y me alegro de no haberlo hecho, porque nos dio tiempo para desarrollar una temporada entera hacia esto, hacia este momento. Y sí, está empezando a aceptarse a sí mismo, como vemos en el primer volumen”, señaló Ross.

Por su parte, Matt contó cómo fue la filmación: “Ese día, francamente, no hubo mucha orientación. Noah pasó mucho tiempo, o mejor dicho, meses, preparándose para esa escena, ese momento. Por suerte, el guion estaba hecho con mucha antelación. Sé que él mismo trabajó mucho. Había mucha presión ese día, porque no solo estabas interpretando la escena que sabías que era la más importante de la temporada, sino que la estabas haciendo frente no solo a un equipo, sino básicamente a todos sus compañeros actores. Y todos estaban ahí para él. Lo único que dijimos fue: “¿Cómo quieres que empecemos? ¿Dónde quieres que esté la cámara?”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí