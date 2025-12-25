Este jueves 25 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Navidad, Netflix estrena a nivel mundial el volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, cuyos nuevos episodios estarán disponibles en Perú a partir de las 8:00 p.m.

Así, en esta entrega, los usuarios podrán acceder a tres capítulos nuevos, los cuales funcionan como la antesala al desenlace de la historia creada por los hermanos Duffer. Los títulos confirmados para hoy son:

Episodio 5: “Shock Jock”

“Shock Jock” Episodio 6: “Escape from Camazotz”

“Escape from Camazotz” Episodio 7: “The Bridge”

De izquierda a derecha Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Noah Schnapp como Will Byers en "Stranger Things" temporada 5. / Netflix

¿Cuánto duran los episodios de ‘Stranger Things’?

Nueve años después de su debut en 2016, la serie bandera de Netflix encara su recta final con una ambiciosa propuesta visual. Según detallaron los creadores, Matt y Ross Duffer, cada uno de estos episodios tiene una duración cercana a los 60 minutos.

“Para acabar con esta pesadilla, necesitarán que todos —todo el grupo— permanezcan juntos, una última vez”, señala la sinopsis oficial compartida por la plataforma, subrayando que Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar mientras Eleven (Millie Bobby Brown) debe esconderse nuevamente del Gobierno.

¿Cuál es la trama final de ‘Stranger Things’?

La trama se sitúa en el otoño de 1987, un año y medio después de que las grietas del “Upside Down” fracturaran la realidad de la ciudad. El objetivo central de los protagonistas es localizar y destruir a Vecna, el villano interpretado por Jamie Campbell Bower, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

El tráiler más reciente ha generado expectativa al mostrar a Eleven entrenando sus poderes mentales en un campo de obstáculos, preparándose para una invasión masiva de monstruos de la dimensión alterna hacia la Tierra.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de ‘Stranger Things’?

Con el estreno de estos tres capítulos, solo quedará pendiente un episodio para concluir la saga. Netflix ha confirmado que el capítulo 8, titulado “The Rightside Up”, se estrenará de forma independiente el próximo 31 de diciembre a las 8:00 p.m. (1 de enero en Latinoamérica).