Tras el reciente estreno del volumen 2 este 25 de diciembre, Netflix anunció oficialmente que el episodio final de “Stranger Things 5″ (Episodio 8) se lanzará globalmente el próximo miércoles 31 de diciembre de 2025.

Bajo el título “The Rightside Up” (El mundo al derecho), los hermanos Duffer han diseñado una pieza de 2 horas y 8 minutos de duración, que sigue la guerra total contra Vecna y la resolución del misterio del "Upside Down" bajo un escenario de cuarentena militar en Hawkins.

De ese modo, el último episodio de ‘Stranger Things’ se estrenará en Perú el próximo 31 de diciembre a las 8 p. m. por Netflix.

Por otro lado, la edición final de la serie se proyectará en más de 500 salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

¿Cuál es la trama final de ‘Stranger Things’?

La trama se sitúa en el otoño de 1987, un año y medio después de que las grietas del “Upside Down” fracturaran la realidad de la ciudad. El objetivo central de los protagonistas es localizar y destruir a Vecna, el villano interpretado por Jamie Campbell Bower, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

El tráiler más reciente ha generado expectativa al mostrar a Eleven entrenando sus poderes mentales en un campo de obstáculos, preparándose para una invasión masiva de monstruos de la dimensión alterna hacia la Tierra.