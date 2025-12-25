Tras el estreno de sus cuatro primeros capítulos, la quinta y última temporada de “Stranger Things” regresa a Netflix con el estreno de tres nuevos episodios este viernes 26 de diciembre (el miércoles 25 en Latinoamérica).

En esta segunda parte, los hermanos Duffer tendrán que ir resolviendo los múltiples interrogantes que están encima de la mesa en la lucha final contra Vecna. Pero... ¿A qué hora se estrena la segunda parte de la temporada 5 de “Stranger Things” en Netflix?

Tras el impactante final de la primera parte de esta temporada final, en la que Will experimentó una gran evolución desatando todo su potencial, y con Once encontrado una poderosa e inesperada aliada en la batalla final contra Vecna, las espadas están en todo lo alto.

La parte 2 de la Temporada 5 de "Stranger Things" se estrena oficialmente en Netflix este jueves 25 de diciembre. (Foto: Netflix)

De esta forma, tras el lanzamiento de los cuatro primeros episodios el pasado 27 de noviembre, la plataforma proseguirá con el segundo volumen de la temporada final de “Stranger Things”, compuesto de tres nuevos capítulos, este 25 de diciembre. Sin embargo, para poder disfrutar del episodio final, que también se proyectará en algunos cines, habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2026.

Así queda el calendario de estreno de la temporada final de “Stranger Things”:

Volumen 1 (capítulos 1, 2, 3 y 4): 27 de noviembre.

Volumen 2 (capítulos 5, 6 y 7): 25 de diciembre.

Volumen 3 (capítulo final): 1 de enero.

En cuanto al horario de estreno de los nuevos capítulos de la temporada final de “Stranger Things”, Netflix no sigue su esquema habitual. Con la excusa de aprovechar la euforia generada por la entrega final de la serie, ha decidido adelantarlo unas horas.

¿Es demasiado fuerte? Averigua cómo cambió la clasificación de "Stranger Things 5﻿" que trae terror al máximo (Foto: Netflix)

¿A qué hora estrenan los nuevos episodios de “Stranger Things”?

De esta forma, la segunda parte de la temporada final de “Stranger Things” se estrenará en Estados Unidos el jueves 25 de diciembre a las 5 p.m. de Los Ángeles, horario de la Costa Oeste en EE.UU. lo que supone las 8 p.m. en la Costa Este.

Por tanto, en España y otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Noruega y Suecia los tres nuevos capítulos de “Stranger Things” estarán disponibles a las 2 a.m. de la madrugada del viernes 26 de diciembre.

En Latinoamérica, la continuación de la temporada final de la serie de los hermanos Duffer se estrenará a partir de las 7 p.m. del Día de Navidad en México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; a las 8 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá.

Además, estrenará a las 9 p.m. en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, y a las 10 p.m. del jueves 25 de diciembre en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Con información de Europa Press