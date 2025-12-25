Llega a Netflix el segundo volumen de la quinta y última temporada de “Stranger Things”. Una de sus estrellas, Gaten Matarazzo, quien interpreta en la serie a ‘Dustin Henderson’, ha adelantado que el final será lacrimógeno y habrá muertes, avisando a los fans para que al ver la serie tengan a mano “pañuelos”.

“Entiendo la ansiedad. Te entiendo. Todos estamos aquí para apoyarte pase lo que pase”, afirmó Matarazzo a ET. “Si tu favorito ya no está con nosotros o no, ¿quién sabe? Realmente no tengo palabras de consuelo. Para prepararte lo mejor posible: consigue pañuelos, helado, amigos y familiares", remarcó.

Estas declaraciones sugieren un desenlace trágico en el que cualquiera de los personajes podría morir, aunque sea uno de los favoritos de los fans. De hecho, en el tráiler del volumen 2 de la temporada 5 de “Stranger Things”, tanto Dustin como Steve Harrington (Joe Keery) repitieron una frase que mencionaron en la tercera entrega de la ficción: “Tú mueres, yo muero”.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) y Joe Keery (Steve Harrington) durante la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Esto invita a pensar que, siendo Dustin y Steve dos de los favoritos de la serie, ambos podrían morir en el final de “Stranger Things”.

En este punto, cabe recordar que, en su reciente paso por “The Tonight Show”, los Duffer dejaron entrever cómo podría acabar la serie usando Funko Pop de los personajes y, aunque Steve era una figura clave, los cineastas hicieron caer al personaje de Keery por el borde de la mesa, insinuando así que no sobrevivirá al final.

Dicho esto, la representación de los Duffer no tardó en viralizarse en redes sociales, y muchos fans apuntaron a que era deliberadamente tramposa, especialmente considerando que Steve podría morir aparentemente y regresar en un episodio posterior. Curiosamente, el personaje de Keery estaba inicialmente destinado a morir en la temporada 1 de “Stranger Things”.

Sin embargo, a los Duffer les gustó tanto Keery que decidieron mantenerlo en la ficción, y terminó convirtiéndose en uno de los más queridos por los fans. Dicho esto, dado que esta quinta temporada es también el final de la serie, aún cabe la posibilidad de que Steve termine muriendo finalmente, aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.

Tras el estreno de esta segunda tanda de capítulos este 25 de diciembre, “Stranger Things” llegará a su esperado fin con su último capítulo, que verá la luz en Netflix y algunos cines el 1 de enero de 2026.

Con información de Europa Press