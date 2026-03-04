Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La película, dirigida por los cineastas Mohammadreza Eyni y Sara Khaki, debutó originalmente en el Festival de Sundance y recorrió los principales certámenes europeos antes de conquistar a los votantes de Hollywood. | Foto: YouTube (Captura)
La película, dirigida por los cineastas Mohammadreza Eyni y Sara Khaki, debutó originalmente en el Festival de Sundance y recorrió los principales certámenes europeos antes de conquistar a los votantes de Hollywood. | Foto: YouTube (Captura)
Por Redacción EC

El largometraje “Cutting Through Rocks” se ha consolidado como la primera producción documental de Irán en alcanzar una nominación a los Premios Óscar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.