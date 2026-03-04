El largometraje “Cutting Through Rocks” se ha consolidado como la primera producción documental de Irán en alcanzar una nominación a los Premios Óscar.

La obra, que llega en un contexto de profunda inestabilidad en Medio Oriente, retrata la vida de Sara Shahverdi, primera mujer elegida concejal en una comunidad rural de su país.

Esta cinta, dirigida por los cineastas Mohammadreza Eyni y Sara Khaki, debutó originalmente en el Festival de Sundance y recorrió los principales certámenes europeos antes de conquistar a los votantes de Hollywood.

Así, el rodaje, que se extendió durante ocho años, documenta no solo el ascenso político de Shahverdi, sino también su rol como referente social al desafiar normas tradicionales, como ser la única mujer motociclista de su región.

“Seguimos durante ocho años la jornada de esta persona tenaz hasta el momento en que recibe el poder local” , explicó Khaki en declaraciones a AFP. “Vimos el cambio que ella es capaz de ofrecer a la comunidad al enseñar tareas tradicionalmente reservadas a los hombres”.

La nominación ocurre en un momento crítico para Irán, marcado por la reciente muerte del guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, tras ataques de Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, Mohammadreza Eyni, codirector de la cinta, subrayó que la historia de Shahverdi resuena globalmente ante la crisis de liderazgos actuales.

“Todos los días nos despertamos con noticias sobre líderes tomando decisiones irresponsables, por eso historias sobre liderazgo real son urgentes”, afirmó Eyni.

Para la dupla de directores, quienes contrajeron matrimonio durante los años de producción, la campaña hacia el Óscar ha servido como un espacio de solidaridad internacional.

Cabe mencionar que, “Cutting Through Rocks” competirá en la categoría de Mejor Documental contra "Abrázame en la luz", “Mr. Nobody Against Putin”, “The Perfect Neighbor” y “Alabama: Presos del sistema”.

La premiación será el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, donde la delegación iraní intentará lograr su primera estatuilla en esta categoría.

