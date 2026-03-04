A pocas días de celebrarse la 98.° edición de los premios Oscar, se reveló por fin la lista completo de las estrellas que presentarán las categorías y entregarán las codiciadas estatuillas a sus ganadores.

La gala, que se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, contará con una mezcla de leyendas consagradas, ganadores recientes y figuras destacadas de la actual temporada de premios.

De ese modo, los productores ejecutivos, Raj Kapoor y Katy Mullan, anunciaron que los ganadores del año pasado, Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, regresarán al escenario para entregar los premios a sus sucesores.

A este grupo se han sumado el español Javier Bardem, el actor de acción Chris Evans y la actriz Demi Moore, quien volvió a la escena internacional con “La Sustancia”, estrenada en 2024.

También estarán el comediante Kumail Nanjiani, la actriz Maya Rudolph y Chase Infiniti, protagonista de “Una batalla tras otra”.

Detalles de la transmisión y ceremonia

Por segundo año consecutivo, el comediante Conan O’Brien asumirá el rol de maestro de ceremonias. La gala del 2026 está marcada por el dominio técnico y narrativo de "Sinners", que lidera la competencia con 16 nominaciones, seguida de cerca por "One Battle After Another" con 13 candidaturas.

La ceremonia también destaca por su apertura internacional, incluyendo producciones como la brasileña "O Agente Secreto", que compite en categorías clave como Mejor Película y Mejor Actor para Wagner Moura.

¿Cómo ver los premios Oscar en vivo desde Perú?

La ceremonia se transmitirá en Perú por TNT (español) y TNT Series (inglés), además de Max (HBO Max) y redes sociales. A nivel internacional, será emitida por ABC y Hulu, con la alfombra roja a las 18:30 ET y la entrega de premios a las 19:00 (hora peruana) ET.