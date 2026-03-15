En una jornada que marca un hito para la cultura surcoreana en el cine, el tema “Golden”, pieza central de la película de Netflix "Las guerreras K-Pop" (KPop Demon Hunters), se coronó esta noche con el Oscar a Mejor Canción Original.

Así, el galardón celebra una trayectoria impecable para el sencillo, que ya había cosechado un Globo de Oro, un Critics Choice y un Grammy.

La canción, que fusiona letras en inglés y coreano, batió récords de popularidad en más de 24 países antes de llegar a la gala de la Academia.

La cantante surcoreana-estadounidense Ejae, ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original por "Golden" (KPop Demon Hunters), en la sala de prensa de la 98.ª edición de los Premios de la Academia. Dolby Theatre, Hollywood, 15 de marzo de 2026. | Foto: AFP / VALERIE MACON

Su intérprete y coautora, la coreanoestadounidense EJAE, recibió la estatuilla entre lágrimas, destacando el trasfondo humano de la composición.

“Esta canción no trata sobre el éxito, sino sobre la resiliencia”, afirmó. “El rechazo te reorienta. Nunca te rindas; nunca es demasiado tarde para brillar como si hubieras nacido para ello”, concluyó, antes de que le apaguen el micrófono.

"K-Pop Demon Hunters" ganó los Premios Oscar 2026 a 'Mejor película animada' y puedes verla exclusivamente en Netflix. (Foto: Netflix)

La victoria de “Golden” no fue el único logro de la producción. Coproducida por Sony Pictures Animation, también se llevó el Oscar a Mejor Película Animada.

El filme narra la historia de HUNTR/X, un grupo femenino de K-pop que combate demonios para proteger a la humanidad mediante una barrera mágica denominada Honmoon.

Al recibir el premio principal de animación, la codirectora Maggie Kang, quien lideró el proyecto junto a Chris Appelhans y la productora Michelle Wong, dedicó el triunfo a sus raíces. “Esto es para Corea y para los coreanos en todos lados”, declaró.

Desde su estreno en junio de 2025, "Las guerreras K-Pop" se ha posicionado como la película original más vista en la historia de Netflix.

Con este Oscar y ante la expectativa generada desde su estreno en junio de 2025, Netflix ya ha confirmado oficialmente una secuela, buscando expandir el universo de HUNTR/X y su enfrentamiento contra la boy band los Saja Boys.