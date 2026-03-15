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La canción, un vibrante himno que fusiona letras en inglés y coreano, batió récords de popularidad en más de 24 países antes de llegar a la gala de la Academia | Foto: Archivo GEC
La canción, un vibrante himno que fusiona letras en inglés y coreano, batió récords de popularidad en más de 24 países antes de llegar a la gala de la Academia | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

En una jornada que marca un hito para la cultura surcoreana en el cine, el tema “Golden”, pieza central de la película de Netflix "Las guerreras K-Pop" (KPop Demon Hunters), se coronó esta noche con el Oscar a Mejor Canción Original.

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