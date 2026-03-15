La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor actriz, las nominadas fueron: Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia. La ganadora fue: Jessie Buckley por la cinta Hamnet.

Esta imagen publicada por Focus Features muestra a Jessie Buckley, en el centro, en una escena de "Hamnet". (Agata Grzybowska/Focus Features via AP) / Agata Grzybowska

Mejor Actriz – Nominados

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Ganadores de años anteriores

2025: Mikey Madison — Anora

Mikey Madison — 2024: Emma Stone — Poor Things

Emma Stone — 2023: Michelle Yeoh — Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh — 2022: Jessica Chastain — The Eyes of Tammy Faye

Jessica Chastain — 2021: Frances McDormand — Nomadland

Frances McDormand — 2020: Renée Zellweger — Judy

En su discurso, Jessie Buckley destacó: “Gracias, esto es algo importante, gracias a las mujeres increíbles con las que trabajé”.