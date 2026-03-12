Conan O’Brien es uno de los nombres más sonados en la previa de los Premios Oscar 2026, más aún cuando el comediante fue parte del despliegue de la alfombra roja por la que las estrellas pasearán su talento este 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.

En una reciente entrevista con Hollywood Reporter, O’Brien se sinceró sobre los riesgos que conlleva ser el presentador de los premios de la Academia durante la gala en vivo, ya que podrían suceder inconvenientes que terminen en “un coqueteo con el desastre”.

Según contó, ha creado material exclusivo para la gala de los Oscar 2026 durante meses, ensayando en diversos clubes y ajustando su puesta en escena. “Me obsesiono. Quiero apagarlo, pero no puedo”, dijo sobre su rutina.

Conan O’Brien será el presentador de los Premios Oscar 2026. (Foto: Richard Harbaugh / AFP)

“No siempre es divertido, pero así es. A los 62 años, lo entiendo. Le digo a mi hija: ‘Tienes que conocer tu propio manual del usuario’. Ahora sé cuál es mi propio manual”, resaltó.

Para O’Brian, volver al escenario de los premios de la Academia de Hollywood representa una gran oportunidad, pero también podría traer riesgo y presión. “Cualquier transmisión en vivo es un coqueteo con el desastre”, bromeó.

“Llevo dentro un pequeño vikingo barbudo. Ha estado ahí desde que tenía diez años. Y cuando ese vikingo decida algo, ya sea sustituir a David Letterman sin experiencia, esquiar en una pista avanzada por la que no tengo derecho a bajar o presentar los Oscar, eso es lo que va a pasar”, añadió.

Como se sabe, Conan O’Brien tuvo un auspicioso debut en la televisión como guionista de “Saturday Night Live” y “The Simpsons”, pero su futuro era frente a los reflectores. Tras reemplazar a David Letterman en NBC y asumir “Late Night”, enfrentó críticas severas, pero supo sobreponerse.

Ahora, Conan O’Brien prepara una nueva rutina para ser el presentador de los Premios Oscar 2026 este 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.