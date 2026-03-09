La criatura más solitaria de la literatura vuelve a la pantalla con un deseo antiguo: encontrar su propio camino. Con “¡La novia!”, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal presenta una nueva interpretación del universo creado por Mary Shelley en “Frankenstein o el moderno Prometeo”. La película —ya en cartelera— reúne a Christian Bale, Jessie Buckley, Annette Bening y Penélope Cruz en una historia que mezcla terror gótico, romance trágico y comentario político.

Ambientada en el Chicago de los años treinta, la trama sigue a un solitario monstruo de Frankenstein —interpretado por Bale— que busca a la doctora Euphronius (Bening), una científica capaz de reanimar organismos muertos, para que lo ayude a crear una compañera. El experimento resulta en la resurrección de una joven asesinada, Ida, interpretada por Buckley. Pero la criatura que despierta no responde a las expectativas de quienes la crearon, provocando un torbellino de acontecimientos: persecuciones policiales, tensiones sociales y una relación tan apasionada como peligrosa.

Lejos de limitarse a repetir el relato clásico, la directora desplaza el mito hacia un escenario urbano atravesado por la desigualdad y la violencia. En esta versión, la novia no es solo un experimento científico, sino el detonante de un conflicto mayor en una ciudad marcada por la Gran Depresión, las huelgas obreras y una sociedad donde las mujeres luchan por decidir su propio destino.

En The Bride!, Christian Bale interpreta al monstruo que busca crear una compañera en el Chicago de los años treinta, una ciudad marcada por la Gran Depresión y los conflictos sociales. (Foto: Difusión)

Querida novia

La figura de la novia de Frankenstein nació mucho antes de convertirse en un ícono del cine. En la novela publicada en 1818 por Mary Shelley, el monstruo suplica a su creador una compañera que comparta su destino. La criatura argumenta que su violencia proviene del rechazo social y promete retirarse del mundo si obtiene una pareja que lo acepte. Víctor Frankenstein accede a iniciar el experimento, pero termina destruyendo a la futura novia antes de completarla, temiendo que una nueva raza de criaturas pueda amenazar a la humanidad.

Ese episodio dejó una idea poderosa flotando en la historia del personaje: la posibilidad de una pareja para el monstruo. Más de un siglo después, el cine retomó esa línea narrativa en “La novia de Frankenstein” (1935), dirigida por James Whale como secuela de “Frankenstein”. Allí, el científico vuelve a experimentar presionado por el doctor Pretorius, y finalmente da vida a la famosa novia del título.

El origen del personaje se remonta a la película Bride of Frankenstein, dirigida por James Whale, donde la breve aparición de la actriz Elsa Lanchester convirtió a la novia en uno de los íconos más reconocibles del cine de terror. (Foto: Difusión)

El personaje, interpretado por Elsa Lanchester, aparece apenas unos minutos en pantalla, pero su imagen —cabello electrizado con rayas blancas— se convirtió en uno de los íconos más reconocibles del cine de terror. La película fue ampliamente celebrada por la crítica y con el tiempo pasó a considerarse una de las mejores producciones del género siendo, en 1998, incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural e histórico.

A partir de entonces, la figura de la novia comenzó a reaparecer en distintas reinterpretaciones del mito. Entre las más recordadas se encuentran “La maldición de Frankenstein” (1957), la versión de Terence Fisher para la productora Hammer; “Frankenstein creó a la mujer” (1967), donde la historia se replantea desde una perspectiva distinta sobre identidad y venganza; y “La novia” (1985), dirigida por Franc Roddam y protagonizada por Jennifer Beals y Sting, que desarrolló con mayor amplitud la vida de la criatura femenina.

Cada una de estas versiones retoma la misma inquietud planteada por Mary Shelley hace más de dos siglos: qué ocurre cuando una criatura creada por la ciencia busca algo tan humano como la compañía. La respuesta —siempre distinta— ha permitido que la novia de Frankenstein sobreviva como uno de los símbolos más persistentes del imaginario del terror y, también, como una figura que se alza nuevamente para resistirse a aceptar el destino que otros decidieron para ella.