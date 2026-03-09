La actriz australiana Cate Blanchett, ganadora de dos premios Oscar, sorprendió recientemente al expresar que las ceremonias de premios como los de la Academia podrían ser mejores si se celebraran sin transmisión televisiva y en un ambiente más privado entre los propios artistas.

Durante una entrevista en el podcast “Las Culturistas”, la intérprete señaló que, aunque su idea pueda parecer polémica, le gustaría volver a una época en la que estos eventos no estaban tan expuestos al público y a la crítica social.

“Sé que es una blasfemia, pero volvamos a la época en que no se televisaba… Que vuelvan y simplemente celebremos una gran fiesta donde la gente pueda relajarse”, comentó Blanchett al hablar sobre el formato actual de las premiaciones.

Cate Blanchett expresó que los Premios Oscar podrían ser mejor si se realizan a puerta cerrada. (Foto: Adrian DENNIS / AFP) / ADRIAN DENNIS

“La moda es genial, y todo eso. Pero sería genial si eso sucediera a puerta cerrada. Sería una noche completamente diferente”, agregó Cate Blanchett a pocos días de celebrar la entrega de los Premios Oscar 2026.

La actriz también señaló que en la actualidad existen pocos espacios donde las celebridades puedan mantener su privacidad. El uso masivo de teléfonos móviles y la viralización de contenidos en redes sociales, incluso con personas que analizan conversaciones mediante lectura de labios, han cambiado la forma en que se viven estos eventos.

En ese sentido, recordó con nostalgia las celebraciones de finales de los años ochenta, cuando las fiestas de la industria eran más espontáneas y los asistentes podían disfrutar sin preocuparse por cámaras o grabaciones. Para Blanchett, ese ambiente permitía que las estrellas estuvieran realmente presentes y compartieran de forma más auténtica.

Cate Blanchett en el Festival de Venecia. (Foto: AFP).

Pese a sus comentarios, la actriz no propone eliminar los premios, sino replantear la forma en que se celebran. La intérprete considera que los galardones son importantes para reconocer el trabajo de cineastas y actores, pero cree que el exceso de exposición pública puede distorsionar el espíritu de la celebración.