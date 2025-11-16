La actriz australiana Cate Blanchett visitó este sábado el Vaticano junto a otras celebridades y, al término de una audiencia “inspiradora” con el papa León XIV, le regaló una pulsera solidaria con los refugiados.

“Le he entregado una pulsera de la agencia para los refugiados que llevo en solidad con esas personas”, explicó la actriz, embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a su salida de la Sala Clementina del Vaticano.

Blanchett fue una de las estrellas invitadas a un encuentro en el Vaticano dedicado al cine, junto a otras personalidades del séptimo arte como la actriz Monica Bellucci, el actor Viggo Mortensen o directores como Gaspar Noé, Spike Lee, Emir Kusturica, el español Albert Serra o Marcho Bellocchio, entre otros muchos.

Cate Blanchett y el singular regalo que le dio al papa León XIV en el Vaticano. (Foto: EFE)

En su discurso, el pontífice estadounidense alertó de que el sector del cine está “en peligro” dada la “preocupante erosión” de las salas en los barrios de las ciudades, y urgió a protegerlo, al tiempo que animó a los creadores a abordar las “heridas del mundo” como la violencia, la pobreza, el exilio, la guerra o la soledad.

“Sus palabras fueron extraordinarias y desearía que los ministros de Cultura de todo el mundo las tuvieran en cuenta”, sostuvo Blanchett.

Y agregó: “Habló de compasión y de acercarse a los problemas del mundo, permitiéndonos conectar con ellos y con sus vidas y, al hacerlo, con nuestra propia humanidad. Fue realmente inspirador”.

Con información de EFE