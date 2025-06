ATENCIÓN SPOILERS. “El juego del calamar” (en inglés: “Squid Game”) le dice adiós a las pantallas por todo lo alto. Resulta que el último episodio de su tercera temporada -con la que concluye la historia- no solo revela lo que ocurre con el protagonista Seong Gi-hun sino que también ha sorprendido a miles de espectadores con la aparición de una superestrella de Hollywood en el papel de reclutadora. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, presta atención.

Vale precisar que la tercera entrega de la serie de Netflix se estrenó en Latinoamérica, España, Estados Unidos y el resto del mundo el viernes 27 de junio del 2025.

De esta manera, por fin podemos descubrir las consecuencias de las acciones de Gi-hun y el resto de jugadores, quienes luchan por sobrevivir en partidas cada vez más mortíferas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El juego del calamar” - Temporada 3:

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ DE HOLLYWOOD QUE APARECE EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La estrella que aparece en el último episodio de la serie coreana es ni más ni menos que Cate Blanchett, la actriz australiana ganadora de dos premios Óscar que tiene títulos como “The Curious Case of Benjamin Button”, “Carol“, ”Indiana Jones 4“, ”The Aviator" y la trilogía “The Lord of the Rings” en su filmografía.

Si quieres ver más de su trabajo en Netflix, puedes disfrutar de su talento en la película “No miren arriba” o en la docuserie “Nuestro mundo lleno de vida”, donde colabora como narradora.

EL PAPEL DE CATE BLANCHETT EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

En los momentos finales del capítulo 03x06 de “El juego del calamar”, el universo ficticio se vuelve mucho más global cuando nos trasladamos a California.

Allí, nos encontramos con Cate Blanchett en la piel de una reclutadora que va buscando posibles jugadores para unirse a lo que sería la versión estadounidense de la competencia.

Es decir, su participación en la producción prácticamente confirma que la premisa de la serie se extenderá en un proyecto con sede en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se tienen más detalles sobre su lanzamiento o su equipo de producción, pero se espera que el nuevo espectáculo siga expandiendo la franquicia de la obra creada por Hwang Dong-hyuk.

Cate Blanchett aparece en el episodio 03x06 de "El juego del calamar" como una reclutadora (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí