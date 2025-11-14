La actriz peruana Daniela Sarfati, recordada por sus papeles en ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Torbellino’, reveló que es adoptada, sorprendiendo a sus seguidores con una conmovedora publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Acompañada con fotografías de su niñez junto a sus padres y hermana, la intérprete envió un profundo mensaje de agradecimiento, enfatizando que los vínculos familiares se construyen sobre el afecto, y no necesariamente por el lazo biológico.

“Que suerte que fui adoptada por seres que me amaron hasta sus últimos momentos en este plano” , manifestó Sarfati, quien es pareja del también actor Óscar López Arias .

A su vez, fue clara al reafirmar la identidad de su núcleo familiar. “Sí, hay muchas preguntas, dudas y el piso se mueve; pero esta es mi familia y eso, ¡no cambia!", señaló.

En la misma publicación, la recordada ‘Susu’ concluyó: “Agradezco cada historia vivida en este núcleo que me acogió y me llenó de aprendizaje. Tomo la energía de mis 4 papás y eso, por ahora, es suficiente”, dijo.

De igual forma, en una de las imágenes compartidas, donde aparece de niña, Daniela reforzó su postura al escribir: “Las familias se construyen con amor y eso es algo que nunca me faltó”.

Tras su anuncio, figuras como Marco Zunino, Fiorella Cayo, Jely Reátegui y Rossana Fernández Maldonado expresaron su apoyo. Esta última le escribió: “Qué hermosas fotos, y qué linda familia, a la que quiero mucho. Besos, amiga”.

La hermana de Sarfati, Analía , también expresó su afecto y gratitud: “Solo nos queda agradecer a nuestros papás, con almas generosas y llenas de amor. Qué suerte me dio ser parte de tu historia. ¡Te quiero!” , comentó.

Aunque no especificó la fecha exacta en que descubrió su adopción, destacó que está procesando la noticia con “amor, fortaleza y, sobre todo, gratitud”, tanto hacia sus padres biológicos como hacia su familia de crianza.

Daniela Sarfati y Óscar López Arias son pareja