La modelo y empresaria peruana Kelin Rivera Kroll, Miss Cosmo Perú 2025, se encuentra lista para competir en la edición 2025 del Miss Cosmo International, que se realizará este noviembre en Ho Chi Minh City, ciudad de Vietnam.

El Miss Cosmo International es un certamen global de belleza y cultura lanzado en 2024 por UNIMedia y UNICorp en Vietnam. Su formato se distingue por ser un “Beauty Pageant – Festival”, combinando moda, turismo, cultura y, especialmente, responsabilidad social bajo el lema “Impactful Beauty” (Belleza con Impacto).

Rivera Kroll, de 32 años, no es ajena a los grandes escenarios internacionales, lo que le otorga una ventaja competitiva, pues representó al Perú en el Miss Universe 2019, donde alcanzó el Top 10.

Además, la peruana es empresaria, conferencista y fundadora de la Academia BELLKROLL, centrada en el liderazgo femenino y la formación integral.

La campaña de Rivera Kroll para el Miss Cosmo se basa en el empoderamiento económico femenino y la educación sostenible, aprovechando su experiencia en el sector agroexportador.

“Quiero representar al Perú con propósito. Nuestra belleza radica en el trabajo, la cultura y la fuerza con la que transformamos nuestras realidades”, dijo la modelo.

MÁS INFORMACIÓN: Ariana Bolo Arce acusa a su contadora de estafarla con más de 40 mil soles y huir a España

La edición inaugural del Miss Cosmo International en 2024 reunió a más de 80 representantes y coronó a Ketut Permata Juliastrid Sari de Indonesia. Para 2025, el certamen regresa a Vietnam bajo el tema “Rising Dragon”.

Las actividades de preparación de Kelin Rivera Kroll han sido intensas, incluyendo una gira nacional e internacional con acciones sociales, entrenamiento riguroso, pasarelas culturales y participación en campañas de imagen del evento.