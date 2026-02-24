La temporada de premios suele moverse por inercia: campañas millonarias, narrativas instaladas y favoritos repetidos hasta el cansancio. Pero los Premios BAFTA 2026 alteraron el libreto. Contra todo pronóstico, Robert Aramayo se llevó el galardón a Mejor Actor, dejando atrás a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, dos nombres que dominaban las quinielas.

Aramayo ganó por “I Swear” —titulada como “Incontrolable”—, un drama biográfico dirigido por Kirk Jones que reconstruye la vida de John Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette a los 15 años en una época marcada por la desinformación y el estigma. El personaje, marginado en su adolescencia, terminaría convirtiéndose en un activista clave para la visibilización de la condición en el Reino Unido.

El actor británico interpretó al joven Eddard Stark en la sexta temporada de Game of Thrones, durante las visiones de Bran Stark que reconstruyen el pasado de Poniente. (Foto: HBO)

La victoria sorprendió también porque el actor británico no figura entre los nominados al Premios Óscar 2026 ni estuvo presente en los Globos de Oro. La explicación no artística: la película no se estrenó en Estados Unidos dentro del plazo de elegibilidad, lo que la dejó fuera de la carrera. Su distribuidora, Sony Pictures Classics, no aceleró el lanzamiento tras su paso por Toronto en 2025.

A sus 33 años, Aramayo ya tenía un recorrido sólido. Muchos lo identifican como el joven Ned Stark en Game of Thrones, y más recientemente como Elrond en The Lord of the Rings: The Rings of Power. Formado en Juilliard, su perfil combinaba prestigio académico y presencia en franquicias globales, pero aún no había dado el salto definitivo al cine de premios.

Aramayo como Elrond en The Lord of the Rings: The Rings of Power, la superproducción de Amazon que lo consolidó como rostro internacional dentro del universo creado por J. R. R. Tolkien. (Foto: Amazon Prime Video)

Robert Aramayo (Hull, 7 de noviembre de 1992) creció lejos del circuito londinense que suele nutrir al cine británico. Hijo de Mike Aramayo y Lisa Dawson, inició su formación escénica a los siete años en una producción escolar. A los diez ingresó al Hull Truck Youth Theatre, donde llegó a participar en tres montajes anuales, consolidando una disciplina temprana, para luego formar parte de otras producciones.

El punto de inflexión llegó con “I Swear” (2025), dirigida por Kirk Jones. En la película interpreta a John Davidson, diagnosticado con síndrome de Tourette en la adolescencia y posteriormente convertido en activista por su visibilización. El reto interpretativo era mayúsculo: reproducir tics motores y verbales con precisión clínica, evitando la caricatura y sosteniendo la dimensión humana del personaje.

Para Aramayo, el triunfo tiene un valor simbólico: derrotó a dos pesos pesados sin el respaldo de la maquinaria hollywoodense ni la validación de la Academia estadounidense. No fue un premio de arrastre, sino una decisión puntual de la Academia británica que reconfigura la conversación sobre la temporada.

Robert Aramayo sostiene el premio a Mejor Actor en los Premios BAFTA 2026, tras imponerse a favoritos como Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio por su papel en I Swear.

Una gran favorito

El triunfo de Aramayo en los Premios BAFTA no solo alteró las quinielas; también colocó a “I Swear” en el centro de un debate incómodo. Durante la ceremonia, John Davidson —invitado y activista cuya vida inspira la película— emitió en varias ocasiones un tic verbal que incluía la llamada “palabra N” mientras estaban en escena Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

La transmisión, emitida con retraso por la BBC, no editó el momento inicialmente. Luego pidió disculpas públicas y eliminó el fragmento de su plataforma digital. La controversia escaló con reacciones de figuras como Jamie Foxx, que calificó el insulto de inaceptable, y pronunciamientos que reclamaban una disculpa más categórica hacia los actores presentes.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentan uno de los premios en la gala de los BAFTA 2026, ceremonia marcada por el triunfo de I Swear y la posterior controversia en torno a la transmisión. (Foto: Captura de video)

Aramayo defendió a Davidson subrayando que los tics asociados al Tourette son involuntarios y no reflejan intención ni creencias personales. Organizaciones especializadas recordaron que la coprolalia —emisión involuntaria de palabras socialmente ofensivas— afecta a una minoría de personas con la condición. El episodio, incómodo y complejo, terminó ampliando el alcance de la conversación que la propia película propone: entender el trastorno más allá del estereotipo.

Así, mientras Hollywood mira hacia el Dolby Theatre, el Reino Unido ya eligió a su protagonista inesperado. Sin nominación al Oscar, pero con un BAFTA en la mano y una discusión global en marcha, Robert Aramayo dejó de ser promesa para convertirse en nombre propio de la temporada.