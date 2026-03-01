Resumen

De izquierda a derecha imágenes de "Los Domingos", "Sirat" y "Tardes de soledad", que se llevaron estatuillas en los Premios Goya 2026.
Por Agencia AP

“Los domingos” y “Sirât” cumplieron todas las quinielas que las situaban como las favoritas en 40a edición de Premios de la Academia de Cine de España. La cinta de Alauda Ruiz de Azúa, que gira en torno a la decisión de una adolescente de seguir su vocación religiosa, levantó cinco de los 13 Goya a los que aspiraba, incluyendo el de mejor película, dirección y guion original.