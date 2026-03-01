“Los domingos” y “Sirât” cumplieron todas las quinielas que las situaban como las favoritas en 40a edición de Premios de la Academia de Cine de España. La cinta de Alauda Ruiz de Azúa, que gira en torno a la decisión de una adolescente de seguir su vocación religiosa, levantó cinco de los 13 Goya a los que aspiraba, incluyendo el de mejor película, dirección y guion original.

Su protagonista, Patricia López Arnáiz, se coronó como mejor actriz protagonista y Nagore Aramburu cerró la cuenta con el premio a actriz de reparto. “Sirât”, que aspira al Oscar a mejor película internacional, fue el nombre más repetido sobre el escenario, con seis galardones, incluyendo mejor fotografía para Mauro Herce y mejor música original para Kanding Ray, que dedicó su premio a “todos los ravers del mundo, porque bailamos juntos y resistimos juntos”.

Las sonidistas Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, que también podrían hacer historia en Los Ángeles el 15 de marzo como primer equipo íntegramente femenino que aspira a la estatuilla, se llevaron el Goya a mejor sonido por la cinta del director Oliver Laxe.

José Ramón Soroiz, nominado por primera vez a sus 75 años, se llevó el premio a mejor actor por dar vida a Vicente en “Maspalomas”, un hombre que, llegado a la tercera edad, vuelve a ocultar su orientación sexual al verse obligado a regresar a su San Sebastián natal.

“Es maravilloso lo que me está pasando con ‘Maspalomas’ y me habéis hecho muy feliz”, dijo. “Ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean”.

Primera actriz sorda

“Sorda” hizo historia con el premio a su protagonista, la primera actriz con discapacidad auditiva que levanta un Goya. Miriam Garlo se llevó el Goya a actriz revelación por dar vida a Ángela, una mujer sorda que da a luz a una niña oyente en un mundo pensado para personas que no tienen problemas auditivos en la cinta dirigida por su hermana, Eva Libertad. Cuando subió al escenario, la tradicional ovación dejó paso a un auditorio lleno de manos al aire, el gesto del aplauso en lengua de signos.

“Ningún ser humano es invisible”, afirmó una emocionada Garlo, de 42 años, que perdió la audición cuando tenía apenas siete. “Ninguna persona sorda es muda (...) Tenemos identidad propia, tenemos una voz propia, pero no siempre es oral”. Libertad se alzó con el premio a mejor dirección novel.

“Acompañar esta película nos ha demostrado que la inmensa mayoría de las personas desea comprender, cuidar y empezar a construir una sociedad más justa y digna para todas”, dijo minutos antes de celebrar el premio a su hermana. “Nadie encaja en el molde de la normalidad porque no existe tal normalidad. Lo que existe es la diversidad humana”.

Álvaro Cervantes, el primer representante de la cinta en subir al escenario para recibir el premio a actor de reparto por interpretar a Héctor, el esposo oyente del personaje de Garlo, aprovechó su momento para lanzar un alegato en contra del capacitismo. “Las personas sordas que he conocido en esta película me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo en buenas intenciones, sino en revisar nuestros propios privilegios”, afirmó.

“Vengo del futuro”

El filme argentino “Belén” se alzó con el Goya a mejor película iberoamericana. “El mundo se ha convertido en una película de terror”, dijo la directora argentina Dolores Fonzi al recibir el Goya por la cinta en la que retrata la historia real de una joven presa en la provincia de Tucumán tras haber sido acusada falsamente de un aborto ilegal.

“No caigan en la trampa: La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro (...) de un país donde el presidente (Javier Milei) incluso puso en venta el agua”, añadió.

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibió el Goya Internacional ante un auditorio que la recibió con una ovación en pie. Con un pin con la frase “Free Palestine” (“Palestina libre”), uno de los complementos más utilizados de la noche, en la solapa de su vestido, la intérprete recurrió a las palabras del filósofo estadounidense Howard Zinn para lanzar un mensaje de esperanza.

“La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, la historia humana es también de compasión, sacrificio, coraje y amabilidad. Aquello que elegimos destacar en esta compleja historia determinará nuestras vidas”, afirmó la actriz, conocida por su activismo y que dijo sentirse “en medio del caos y la represión”.

“Estos días en los que el mundo está dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente (Pedro Sánchez) y a muchos de estos artistas y siento que tienen la lucidez moral para ayudarme”, concluyó Sarandon de 79 años, que ganó un Oscar por “Dead Man Walking” (“Pena de muerte”).

La Academia, que ya lo había premiado como mejor director por “Remando al viento” en 1989, entregó el Goya de Honor a Gonzalo Suárez como broche a una productiva carrera de más de seis décadas como director, novelista y periodista. “El cine es lo último con lo que podemos soñar despiertos. Y me remite al primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas”, afirmó Suárez, de 91 años, que dejó a un lado el pesado “cabezón”, que ronda los 3 kilos, bromeando con que le molestaba para su discurso. “El cine ha sobrevivido a las redes sociales y a las cavernas. Pero claro, hoy, el bisonte soy yo”.

Noche de reivindicación

Antes de las intervenciones de Fonzi y Sarandon, la gala ya había dado muestras de su habitual carácter reivindicativo, con menciones a las guerras en Gaza y Ucrania, a la represión y el encarcelamiento de mujeres en Irán o Afganistán y a la persecución a los migrantes en Estados Unidos.

Para Nagore Aramburu, que da vida a la madre superiora del convento donde se centra la trama de “Los domingos”, la del sábado fue una noche de primeras veces: se llevó el primer premio de la noche –el de mejor actriz de reparto–, que es también su primer Goya y en su primera nominación.

“Tardes de Soledad”, la producción en la que Albert Serra retrata la intimidad del torero peruano Andrés Roca Rey y de su cuadrilla, se alzó con el premio a mejor documental.

Antonio “Toni” Fernández Gabarre se llevó el premio a actor revelación por su papel protagónico en “Ciudad sin sueño”, que retrata la dureza de la vida en la Cañada Real, un asentamiento ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid, la capital de España, y donde sus habitantes no tienen servicios básicos como luz o agua corriente.

La ceremonia de premiación, que regresaba a Barcelona 26 años después, comenzó con sus conductores, la cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar, entrando al escenario del Auditori Fórum interpretando una modernizada versión del clásico “Hoy puede ser un gran día”, de Joan Manuel Serrat.

Una de las curiosidades de la noche fue la presencia de Alexia Putellas, la primera futbolista y una de las pocas personas ajenas al mundo del cine, que han entregado un premio en los 40 años de los premios.

La lista completa de ganadores del Goya 2026

Mejor película: ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa.

Mejor dirección: Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los domingos’.

Mejor actor protagonista: Jose Ramon Soroiz, por ‘Maspalomas’.

Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz, por ‘Los domingos’.

Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes, por ‘Sorda’.

Mejor actriz de reparto: Nagore Aranburu, por ‘Los domingos’.

Mejor dirección novel: Eva Libertad, por ‘Sorda’.

Mejor guion original: Alauda Ruiz de Azúa, por ‘Los domingos’.

Mejor guion adaptado: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por ‘La cena’.

Mejor música original: Kangding Ray, por ‘Sirat’.

Mejor canción original: ‘Flores para Antonio’, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por ‘Flores para Antonio’.

Mejor película de animación: ‘Decorado’, de Alberto Vázquez.

Mejor película documental: ‘Tardes de soledad’, de Albert Serra.

Mejor película iberoamericana: ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina).

Mejor película europea: ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier (Noruega).

Mejor actor revelación: Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre, por ‘Ciudad sin sueño’.

Mejor actriz revelación: Miriam Garlo, por ‘Sorda’.

Mejor dirección de producción: Oriol Maymó, por ‘Sirat’.

Mejor dirección de fotografía: Mauro Herce, por ‘Sirat’.

Mejor montaje: Cristóbal Fernández, por ‘Sirat’.

Mejor dirección de arte: Laia Ateca Font, por ‘Sirat’.

Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís, por ‘La cena’.

Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por ‘El cautivo’.

Mejor sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ‘Sirat’.

Mejores efectos especiales: Paula Gallifa y Ana Rubio, por ‘Los Tigres’.

Mejor cortometraje de ficción: ‘Ángulo muerto’, de Cristian Beteta.

Mejor cortometraje documental: ‘El santo’, de Carlo D’Ursi.

Mejor cortometraje de animación: ‘Gilbert’, de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez.