Michael B. Jordan obtiene el premio a Mejor actor en los SAG 2026 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Michael B. Jordan podría ser la gran sorpresa de los Oscar 2026, el próximo 15 de marzo, tras obtener el premio a Mejor Actor en los SAG Actor Awards 2026, superando a artistas de renombre como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Jesse Plemons.

