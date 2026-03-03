Michael B. Jordan podría ser la gran sorpresa de los Oscar 2026, el próximo 15 de marzo, tras obtener el premio a Mejor Actor en los SAG Actor Awards 2026, superando a artistas de renombre como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Jesse Plemons.

El premio a Mejor actor fue el primero de la temporada que obtuvo Michael B. Jordan, protagonista de “Sinners”, luego de quedar sin triunfo alguno en los Globos de Oro, Critics Choice y los BAFTA.

El premio otorgado por los miembros del Sindicato de actores marca su primera victoria personal en estos galardones, un logro que llega luego de haber sido distinguido anteriormente como parte del elenco de “Black Phanter”, con su interpretación de ‘Erik Killmonger’.

Al subir al escenario para recibir su distinción, Michael B. Jordan se mostró emocionado y dijo que “no esperaba ganar el premio”, pero que lo recibe con mucha responsabilidad y alegría. Además, agradeció al director de “Sinners”.

“Quiero agradecerte, Ryan Coogler, por darme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, de ser valiente y de crear un espacio seguro para que encontremos la verdad”, dijo el actor en su discurso de agradecimiento.

Michael B. Jordan reacting to his Actor Awards win is CINEMA. #ActorAwards pic.twitter.com/1ERzOhlsAo — Netflix (@netflix) March 2, 2026

Este hecho da un giro total en las predicciones de los analistas de cine a tan solo dos semanas de los Oscar, pues muchos de los especialistas tenían como favorito a Timotheé Chalamet por “Marty Supremo”, en los que parecía ya todo resuelto.

De esta manera, Michael B. Jordan prepara su camino, y posible gran sorpresa, en los premios Oscar 2026, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en el Dolbby Theatre en el complejo Ovation Hollywood de Los Ángeles, Estados Unidos.

Michael B. Jordan obtiene el premio a Mejor actor en los SAG 2026 (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Cabe resaltar que la película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, hizo historia al obtener 16 nominaciones al Oscar, rompiendo el récord previo de 14 candidaturas establecido por “Titanic” y “La La Land”. La cinta lidera las categorías principales y parte como favorita.