¿Puede un anime emocionar tanto como una película de Hollywood? Pues, claro que sí y Michael B. Jordan, el reconocido actor estadounidense de producciones como “Creed”, “Black Panther” y la galardonada “Sinners”, ha revelado que él lo vivió en carne propia. Y es que el intérprete confirmó que derramó algunas lágrimas viendo la temporada final de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”). Así, ¿te gustaría saber qué escena específica lo conmovió? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el artista concedió una entrevista a W Magazine, la cual fue publicada el pasado 5 de enero de 2026.

Allí, él fue consultado sobre qué películas lo habían hecho llorar recientemente. Y si bien mencionó su propio trabajo en “Sinners” y el clásico “Armageddon”, Michael B. Jordan también incluyó un episodio muy especial de la adaptación televisiva del manga de Kōhei Horikoshi.

“Lloré mucho viendo la última temporada del anime ‘My Hero Academia’, cuando Bakugo, un personaje de la primera temporada, tiene ese momento emotivo en el que finalmente es reconocido por uno de sus mentores e ídolos. Fue precioso”, confesó la estrella hollywoodense.

Antes de continuar, mira el tráiler de la última entrega de la producción:

¿CUÁL ES LA ESCENA DE “MY HERO ACADEMIA” QUE CONMOVIÓ A MICHAEL B. JORDAN?

Por supuesto, el momento al que se refiere el actor ocurre en el episodio 3 de “My Hero Academia 8”, titulado “The Final Boss!!” (en español: “¡El jefe final!”).

Sinopsis: Bakugo está de nuevo en pie. ¿Podrá rescatar a All Might de All For One y derrotar al villano en la batalla?

En este capítulo, Katsuki Bakugo regresa de su aparente muerte para salvar a All Might, su ídolo de toda la vida, de las garras del villano All For One.

​Y sí, lo que hace que esta escena sea tan emotiva es el reconocimiento que All Might le otorga a Bakugo.

Como sabemos, durante años, el joven héroe sintió que su mentor no lo valoraba de la misma manera que a su rival Deku.

Sin embargo, en este momento crucial, All Might llama a Bakugo por su nombre de héroe ("Great Explosion Murder God Dynamite“) y le transfiere parte de su armadura para ayudarlo en la batalla.

Es decir, este suceso representa la culminación de la evolución de un personaje que pasó de ser un estudiante arrogante a un verdadero héroe... capaz de sacrificarse por otros.

¿CUÁL ES EL PUNTAJE DE ESTE EPISODIO DE “MY HERO ACADEMIA” EN IMDb?

Este episodio no solo afectó a Michael B. Jordan. En realidad, conquistó a miles de fans del anime alrededor del mundo, quienes le dieron una calificación de 9.8/10 en IMDb.

Este es el mismo puntaje promedio que obtuvo el episodio 8 de la temporada final de “My Hero Academia”, considerado por muchos como el mejor de la serie.

Cabe resaltar que la consistencia de la última entrega de la producción fue notable: ningún capítulo obtuvo una calificación inferior a 9.0. Sin dudas, una hazaña poco común en la industria del anime.

En el anime "My Hero Academia", Bakugo sobrevive a su batalla contra All For One y, tras un largo proceso de recuperación en el hospital, continúa su carrera como héroe profesional (Foto: Bones Film)

