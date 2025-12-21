Si pensabas que ya te habías despedido de Izuku “Deku” Midoriya y de la Clase 1-A tras el final de la temporada 8 de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia“), te tengo buenas noticias. Y es que, durante la Jump Festa 2026, se confirmó que la franquicia traerá consigo algunas sorpresas: para celebrar el décimo aniversario del anime de Crunchyroll, se han anunciado 4 proyectos especiales pensados para los fans. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta adaptación televisiva del manga de Kōhei Horikoshi se estrenó el pasado 3 de abril del 2016, fecha en la que gran parte del mundo conoció una historia repleta de acción, aventuras y comedia.

¿La sinopsis? Súper sencilla: en un mundo donde el 80% tiene un Don especial, Izuku nació siendo normal, pero sueña con ser un héroe.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada 8:

LOS 4 PROYECTOS QUE PREPARA “MY HERO ACADEMIA PARA CELEBRAR SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Proyecto 1: el episodio especial “More”

Probablemente, el evento más esperado dentro de las celebraciones por el décimo aniversario del anime sea el estreno de un nuevo episodio, titulado “More”.

Y es que no es un simple relleno: se trata de la adaptación del capítulo 431 del manga (una historia que funciona como epílogo y que no se vio en la emisión regular).

Así, el especial nos llevará 8 años en el futuro tras los eventos de la batalla final, donde veremos a un Deku adulto y a sus compañeros ya establecidos como Héroes profesionales.

Cabe resaltar que su fecha de estreno está fijada para el 2 de mayo del 2026 y, obviamente, se espera que llegue al streaming a través de Crunchyroll.

Proyecto 2: la gira de conciertos

El segundo proyecto confirmado es una experiencia musical: una gira de conciertos de orquesta con la banda sonora de “My Hero Academia” (obra del compositor Yuki Hayashi).

Se ha reportado que el tour comenzará el 30 de mayo del 2026 en Yokohama, Japón, y—para alegría del público fuera del país asiático—tendrá alcance internacional.

Sí, será el momento perfecto para revivir temas icónicos como “You Say Run” en directo.

Proyectos 3 y 4: todavía un misterio

Lamentablemente, todavía quedan dos proyectos del décimo aniversario de “My Hero Academia” bajo llave, los cuales se irán revelando a lo largo del 2026.

Aunque, por supuesto, los foros ya especulan alrededor de este tema (han empezado a surgir rumores sobre el anuncio de alguna película o alguna secuela del manga).

Sea como sea, lo que esta clarísimo es que el 2026 será un año de celebración para la obra de Kōhei Horikoshi. Y a ti, ¿te emociona lo que se viene?

"My Hero Academia" ha trascendido las fronteras del anime, consolidándose como un ícono cultural de la década (Foto: Bones Film)

