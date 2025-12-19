Crunchyroll ha confirmado una noticia que marca el fin de una era en la plataforma y que ha sorprendido a millones de usuarios que, durante años, han accedido al contenido bajo un modelo específico que ahora desaparecerá por completo. Este cambio entra en vigor con el inicio del 2026 y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que el sitio web comenzó como una plataforma no autorizada, donde los usuarios veían anime pirateado y subtitulado por los propios fans.

Sin embargo, todo cambió alrededor del 2008. Aquel año, Crunchyroll recibió financiamiento de la firma estadounidense Venrock, lo que lo transformó en un servicio de contenido licenciado de manera oficial.

Desde entonces, la compañía pasó por múltiples cambios corporativos. Por ejemplo, en el 2021, se produjo un movimiento importante cuando Sony Pictures Entertainment completó la adquisición de Crunchyroll de AT&T y WarnerMedia, fusionándola con Funimation Global Group.

¿El resultado final? La disolución efectiva de la marca Funimation dentro de Crunchyroll.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN CRUNCHYROLL A PARTIR DEL 2026?

En los últimos días, los usuarios que han accedido al contenido de la plataforma de manera gratuita recibieron un drástico mensaje en lugar de los habituales anuncios publicitarios: “El streaming con publicidad termina el 31 de diciembre del 2025. Actualiza ahora para garantizar que tu visualización sea 100% sin publicidad e ininterrumpida”.

Esto implica que, a partir del jueves 1 de enero del 2026, disfrutar del catálogo de Crunchyroll requerirá una suscripción de pago... ¡sin excepciones!

Es decir, aquellas personas con presupuestos limitados que veían anime con el modelo de visualización gratuito, ya no podrán hacerlo.

LAS CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN DE CRUNCHYROLL

Tal como te puedes imaginar, eliminar esta opción castiga a millones de usuarios que se habían beneficiado de esta alternativa.

Y si bien todavía existen plataformas donde los espectadores pueden acceder a anime legal y gratuito, ninguno de estos servicios presenta un catálogo tan extenso como el de Crunchyroll.

Sí, es un golpe durísimo para gran parte del público.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS SUSCRIPCIONES DE CRUNCHYROLL?

En territorio estadounidense, la plataforma ofrece tres niveles de membresía.

El plan Fan tiene un costo de US$7.99 dólares al mes.

tiene un costo de US$7.99 dólares al mes. El Mega Fan vale US$11.99 mensuales.

vale US$11.99 mensuales. el Ultimate Fan cuesta US$15.99 por mes.

Hasta el momento, ninguno de los niveles de suscripción de pago incluye publicidad, pero no se descarta que la compañía implemente cambios en su estructura de precios en un futuro cercano.

Y a ti, ¿también te sorprendió la noticia?

