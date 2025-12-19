El pasado 10 de diciembre del 2025, Netflix lanzó la tercera temporada de “Record of Ragnarok” (en su idioma original: "Shûmatsu no Valkyrie“), el popular anime que enfrenta a dioses contra humanos en batallas a muerte para decidir el destino de la humanidad. Así, durante su primera semana de emisión, la serie logró un hito importante: se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma en todo el mundo.

Vale precisar que la producción es una adaptación del manga homónimo creado por Shinya Umemura, Takumi Fukui y el colectivo de ilustradores Azychika.

Además, la temporada 3 consta de 15 episodios, los cuales muestran tres combates cruciales del torneo Ragnarok:

La séptima ronda enfrenta al emperador chino Qin Shi Huang contra Hades , dios del inframundo griego.

enfrenta al emperador chino contra , dios del inframundo griego. La octava batalla pone al genio científico Nikola Tesla frente a Beelzebub , el Señor de las Moscas.

pone al genio científico frente a , el Señor de las Moscas. La novena ronda muestra el choque entre el rey Leónidas de Esparta y Apolo, dios del sol.

Antes de continuar, mira el tráiler de "Record of Ragnarok III":

¿CUÁL ES EL HITO QUE LOGRÓ LA TEMPORADA 3 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

De acuerdo con Netflix Tudum, el anime alcanzó el privilegiado puesto #2 en el Top 10 de series de TV en lengua no inglesa a nivel mundial, ubicándose solamente por debajo de “The Price of Confession” (“El precio de una confesión”).

Este dato corresponde a la semana del 8 al 14 de diciembre del 2025, periodo en el que la serie acumuló 5.3 millones de visualizaciones.

Asimismo, el portal registró 33.6 millones de horas de visualización entre los espectadores de la producción japonesa.

EL IMPACTO DE ESTE HITO

El impacto del hito fue tal que la cuenta oficial de Netflix Anime en X (red social antes conocida como Twitter) celebró el ascenso del show televisivo.

Record of Ragnarok has reached #2 globally among non-English shows this week! 🎉 pic.twitter.com/q4LKcj4IK4 — Netflix Anime (@NetflixAnime) December 18, 2025

Por supuesto, este logro cobra muchísima más relevancia si consideramos que el top incluye series de países como Corea del Sur, España, México, Alemania y Brasil.

Y sí, “Record of Ragnarok” salió muy bien posicionada entre ellas.

EL RANKING SEMANAL DE SERIES DE HABLA NO INGLESA MÁS VISTAS DE NETFLIX

A continuación, repasa el ranking completo que publicó la famosa plataforma de la “N” roja.

Qin Shi Huang es el séptimo representante de la humanidad en el anime "Record of Ragnarok" (Foto: Netflix)

