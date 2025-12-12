Suspenso, misterio, intriga y crimen conforman la atmósfera en la que se desarrolla “Ciudad de sombras”, el thriller español que lleva al espectador a una Barcelona cargada de secretos. En los siguientes párrafos, conoce más sobre esta producción que se basó en “El verdugo de Gaudí”, de Aro Sáinz de la Maza. La serie adapta la primera novela de la tetralogía protagonizada por Milo Malart.

Este drama está protagonizado por Isak Férriz y Verónica Echegui, fallecida el 24 de agosto de 2025, por lo que se trata de una obra póstuma que sirve como una emotiva despedida de la actriz.

Los protagonistas harán hasta lo imposible para dar con el criminal en "Ciudad de sombras" (Foto: Arcadia Motion Pictures / Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “CIUDAD DE SOMBRAS”?

Desde el comienzo, “Ciudad de sombras” impacta: un cuerpo aparece calcinado y colgado en la fachada de la Casa Milá, llamada popularmente La Pedrera, un edificio modernista que es considerado uno de los más emblemáticos del arquitecto Antoni Gaudí.

Debido al impacto que provoca este aterrador suceso, encomiendan la investigación a Milo Malart, un inspector que fue suspendido por indisciplina, pero regresa para encontrar al culpable. Él no está solo, a su lado trabaja Rebeca Garrido, una mujer muy disciplinada. Ambos deben indagar sobre los significados ocultos y los secretos que hay en la ciudad.

En "Ciudad de sombras", Milo y Rebeca revisando las cámaras durante las investigaciones (Foto: Arcadia Motion Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CIUDAD DE SOMBRAS”?

La serie española “Ciudad de sombras” se estrenó este 12 de diciembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutar de ella debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Afiche oficial del estreno de "Ciudad de sombras" (Foto: Arcadia Motion Pictures / Netflix)

TRÁILER DE “CIUDAD DE SOMBRAS”

De acuerdo con la breve descripción que le da el gigante de streaming al thriller policiaco, se lee: “Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe regresar a la acción para atrapar al asesino”.

ELENCO DE “CIUDAD DE SOMBRAS”

Isak Férriz como Milo Malart

Verónica Echegui como Rebeca Garrido

Ana Wagener como Susana Cabrera

Jordi Reverté como Eduard pintó

Manolo Solo

David Bagés

Ágata Roca

Jordi Ballester

David Climent

Jordi Rico

Oscar Dorta

Sergi Sala

Blanca Star Olivera

En "Ciudad de sombras", el momento que analizan el cuerpo de Eduard Pintó (Foto: Arcadia Motion Pictures / Netflix)

MÁS DATOS SOBRE “CIUDAD DE SOMBRAS”

“Ciudad de sombras” tiene en total seis episodios que se rodaron entre Barcelona y Cataluña.

Está dirigido por Jorge Torregrossa, quien también se encarga del guion junto con Carlos López y Clara Esparrach.

Los investigadores deben descifrar la marca que dejó el asesino (Foto: Arcadia Motion Pictures)

