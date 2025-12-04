Antes de cerrar el año, Netflix está lista para deleitar a los fans de los dramas legales con una nueva producción. Se trata de “Pro Bono” (en su idioma original: “Peurobono” y en español: “Abogado de oficio”), serie coreana protagonizada por el carismático Jung Kyung-ho, reconocido por trabajo previo en “Pasillos de hospital” y “¡Oh, mis clientes fantasmas!“. ¿No te quieres perder la ficción? Pues, en esta nota, te presento su guía de episodios. ¡Descubre la fecha y hora de estreno de cada uno de sus capítulos!
Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia de Kang Da-wit (Jung Kyung-ho), un juez estrella conocido por su eficiencia implacable y su ambición materialista.
Sin embargo, su vida de lujos y prestigio se derrumba tras un incidente inesperado... lo que lo obliga a dejar su cargo y convertirse en un abogado de oficio.
De esta manera, deberá trabajar junto a Park Ki-ppeum (So Joo-yeon), una abogada apasionada y conocedora de la ley, y liderar un equipo de defensores públicos inadaptados.
Así, a través de casos conmovedores y situaciones cómicas, nuestro protagonista aprenderá a ver el lado humano de la ley que ignoró desde el estrado.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Pro Bono”:
GUÍA DE EPISODIOS DE “PRO BONO”
La primera temporada del drama legal consta de 12 episodios en total, cada uno con una duración aproximada de 60 minutos.
Además, se sabe que su lanzamiento en Netflix respeta el modelo de emisión semanal de dos capítulos (sábados y domingos), en simultáneo con su transmisión en Corea del Sur a través de la cadena tvN.
A continuación, revisa el cronograma estimado de estreno de “Pro Bono”:
- Episodio 1: Sábado 6 de diciembre del 2025
- Episodio 2: Domingo 7 de diciembre del 2025
- Episodio 3: Sábado 13 de diciembre del 2025
- Episodio 4: Domingo 14 de diciembre del 2025
- Episodio 5: Sábado 20 de diciembre del 2025
- Episodio 6: Domingo 21 de diciembre del 2025
- Episodio 7: Sábado 27 de diciembre del 2025
- Episodio 8: Domingo 28 de diciembre del 2025
- Episodio 9: Sábado 3 de enero del 2026
- Episodio 10: Domingo 4 de enero del 2026
- Episodio 11: Sábado 10 de enero del 2026
- Episodio 12 (Final): Domingo 11 de enero del 2026
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PRO BONO”?
Dado que la serie coreana se transmite en tvN a las 21:10 horas (KST), se espera que los episodios lleguen a la Netflix en los siguientes horarios aproximados:
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|4:00 p.m.
¿CÓMO VER “PRO BONO”?
Para disfrutar de “Pro Bono” en el streaming, debes asegurarte de contar con una suscripción activa a Netflix.
Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.
En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:
- Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
- Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
- Premium: US$24.99 al mes
