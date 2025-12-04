Antes de cerrar el año, Netflix está lista para deleitar a los fans de los dramas legales con una nueva producción. Se trata de “Pro Bono” (en su idioma original: “Peurobono” y en español: “Abogado de oficio”), serie coreana protagonizada por el carismático Jung Kyung-ho, reconocido por trabajo previo en “Pasillos de hospital” y “¡Oh, mis clientes fantasmas!“. ¿No te quieres perder la ficción? Pues, en esta nota, te presento su guía de episodios. ¡Descubre la fecha y hora de estreno de cada uno de sus capítulos!

Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia de Kang Da-wit (Jung Kyung-ho), un juez estrella conocido por su eficiencia implacable y su ambición materialista.

Sin embargo, su vida de lujos y prestigio se derrumba tras un incidente inesperado... lo que lo obliga a dejar su cargo y convertirse en un abogado de oficio.

De esta manera, deberá trabajar junto a Park Ki-ppeum (So Joo-yeon), una abogada apasionada y conocedora de la ley, y liderar un equipo de defensores públicos inadaptados.

Así, a través de casos conmovedores y situaciones cómicas, nuestro protagonista aprenderá a ver el lado humano de la ley que ignoró desde el estrado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Pro Bono”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PRO BONO”

La primera temporada del drama legal consta de 12 episodios en total, cada uno con una duración aproximada de 60 minutos.​

Además, se sabe que su lanzamiento en Netflix respeta el modelo de emisión semanal de dos capítulos (sábados y domingos), en simultáneo con su transmisión en Corea del Sur a través de la cadena tvN.​

A continuación, revisa el cronograma estimado de estreno de “Pro Bono”:

Episodio 1: Sábado 6 de diciembre del 2025​

Sábado 6 de diciembre del 2025​ Episodio 2: Domingo 7 de diciembre del 2025​

Domingo 7 de diciembre del 2025​ Episodio 3: Sábado 13 de diciembre del 2025​

Sábado 13 de diciembre del 2025​ Episodio 4: Domingo 14 de diciembre del 2025​

Domingo 14 de diciembre del 2025​ Episodio 5: Sábado 20 de diciembre del 2025​

Sábado 20 de diciembre del 2025​ Episodio 6: Domingo 21 de diciembre del 2025​

Domingo 21 de diciembre del 2025​ Episodio 7: Sábado 27 de diciembre del 2025​

Sábado 27 de diciembre del 2025​ Episodio 8: Domingo 28 de diciembre del 2025​

Domingo 28 de diciembre del 2025​ Episodio 9: Sábado 3 de enero del 2026​

Sábado 3 de enero del 2026​ Episodio 10: Domingo 4 de enero del 2026​

Domingo 4 de enero del 2026​ Episodio 11: Sábado 10 de enero del 2026​

Sábado 10 de enero del 2026​ Episodio 12 (Final): Domingo 11 de enero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PRO BONO”?

Dado que la serie coreana se transmite en tvN a las 21:10 horas (KST), se espera que los episodios lleguen a la Netflix en los siguientes horarios aproximados:

Países Horarios Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER “PRO BONO”?

Para disfrutar de “Pro Bono” en el streaming, debes asegurarte de contar con una suscripción activa a Netflix.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Pro Bono", serie coreana escrita por Moon Yoo-seok, y dirigida por Kim Seong-yoon y Baek Sang-hoon (Foto: tvN / Netflix)

