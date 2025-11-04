Lee Jung-jae lidera el elenco de "Encantado de no conocerte", serie sobre un amor improbable entre un actor y una periodista (Foto: tvN / Amazon Prime Video)
Lee Jung-jae lidera el elenco de "Encantado de no conocerte", serie sobre un amor improbable entre un actor y una periodista (Foto: tvN / Amazon Prime Video)
Los seguidores de las comedias románticas coreanas tienen un buen motivo para celebrar: el k-drama “Encantado de no conocerte” (en su idioma original: “Yalmiun Sarang” y en inglés: “Nice to Not Meet You”) ya está disponible en Amazon Prime Video. Así, si te gustaría saber quiénes son los actores que le dan vida a los personajes de la producción, estás en el lugar correcto. A continuación, te presento la guía completa del elenco.

Vale precisar que la serie de Amazon Prime Video se centra en un actor frustrado por su encasillamiento profesional y quien sueña con demostrar que puede ser mucho más que un detective ficticio.

Por otro lado, también conocemos a una periodista política de prestigio que considera que cubrir el mundo del entretenimiento es una degradación profesional.​

Entonces, cuando ambos se encuentran, inicia un relato cargado de momentos divertidos y una química inesperada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Encantado de no conocerte”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ENCANTADO DE NO CONOCERTE”?

1. Lee Jung-jae como Lim Hyeon-jun

Para saber quién es quién en la serie coreana, debemos empezar con el protagonista masculino de la historia: Lim Hyeon-jun. Él es un actor experimentado que se encuentra atrapado en un frustrante encasillamiento profesional, dado que solo le ofrecen papeles de detective.

El artista que lo interpreta es Lee Jung-jae, quien alcanzó fama internacional con su protagónico en la exitosa “El juego del calamar” de Netflix. Gracias a este rol, ganó el prestigioso premio Emmy al Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

2. Lim Ji-yeon como Wi Jeong-sin

Por otro lado, Wi Jeong-sin es una respetada periodista política. Resulta que su carrera toma un desvío abrupto cuando es reasignada a cubrir noticias de entretenimiento en medio de una investigación importante.

La actriz que le da vida es Lim Ji-yeon. Entre sus trabajos más destacados, se encuentran “La casa de papel: Corea”, “La Gloria” y “El cuento de la dama Ok”.

3. Kim Ji-hoon como Lee Jae-heong

Kim Ji-hoon, reconocido por producciones como “El juego de la muerte“, ”Bailarina" y “Agente Butterfly”, interpreta a Lee Jae-heong.

Él es una exestrella del béisbol que perdió su carrera por lesiones y que ahora es director ejecutivo de Sports Eunsung.

4. Seo Ji-hye como Yoon Hwa-young

Seo Ji-hye, también integrante del elenco de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, “Desenfrenado” y “Dr. Brain“, asume el rol de Yoon Hwa-young. Ella es la editora de entretenimiento en Sports Eunsung.

Otros actores y personajes de “Encantado de no conocerte”:

  • 5. Oh Yeon-seo como Kwon Se-na, la expareja de Lim Hyeon-jun que ha ascendido hasta convertirse en una superestrella
  • 6. Choi Gwi-hwa como Hwang Ji-sun, el antiguo representante de Hyeon-jun
  • 7. Jeon Seong-woo como Park Byung-gi, un director y escritor con considerable talento que realizó una transición desde el cine de autor hacia el éxito comercial a través de dramas televisivos
  • 8. Kim Jae-cheol como Lee Dae-ho, el hermanastro corrupto de Lee Jae-heong y presidente influyente del Grupo Eunsung
  • 9. Na Young-hee como Song Ae-sook, la madre del protagonista y actriz retirada
  • 10. Jeon Su-kyung como Oh Mi-ran, la madre biológica de Lee Jae-heong y madre adoptiva de Lee Dae-ho
  • 11. Kim Hyun-jin como Lim Sun-woo, el hermanastro menor de Lim Hyeon-jun que fue admitido en una escuela de medicina, pero persigue secretamente su pasión por la actuación
  • 12. Jin Ho-eun como Wi Hong-shin, el hermano menor de Wi Jeong-sin que entabla una amistad significativa con Sun-woo
  • 13. Kim Beop-rae como Hong Guk-kang, el editor en jefe de la revista Sports Eunsung
  • 14. Jo Hee-bong como un productor cuyas motivaciones están completamente orientadas hacia la ganancia económica
