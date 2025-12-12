¡Una era termina en el mundo del anime! Y es que, tras nueve años de aventuras, batallas épicas y momentos inolvidables, “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia“) se despide de las pantallas con el estreno de su episodio final. Así, ¿eres de aquellos que no se quieren perder el capítulo 11 de la temporada 8 de la producción? Entonces, sigue adelante con tu lectura. Aquí te presento la fecha, la hora, el link y todos los detalles sobre su lanzamiento.

Vale precisar que la adaptación televisiva del manga de Kōhei Horikoshi cierra la historia del querido Izuku “Deku” Midoriya, quien alguna vez fue un joven sin poderes que aspiraba convertirse en el mejor héroe.

Lo cierto es que su episodio 170—titulado significativamente “My Hero Academia”—marca la conclusión definitiva del que se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en el 2016.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

El capítulo final de “My Hero Academia” se estrena el sábado 13 de diciembre del 2025 , fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

Los fans que se encuentren en territorio estadounidense pueden disfrutar del episodio a partir del siguiente horario:

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico (PT) 2:30 a.m. del 13 de diciembre Hora de la Montaña (MT) 3:30 a.m. del 13 de diciembre Hora Central (CT) 4:30 a.m. del 13 de diciembre Hora del Este (ET) 5:30 a.m. del 13 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, el lanzamiento del capítulo respeta la siguiente programación:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 4:30 a.m. del 13 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 5:30 a.m. del 13 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 6:30 a.m. del 13 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 7:30 a.m. del 13 de diciembre España 11:30 a.m. del 13 de diciembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

Fuera de Asia, Crunchyroll posee los derechos para la transmisión de la temporada final de “My Hero Academia”.

Por lo tanto, para ver el episodio 11 de la octava y última entrega del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la producción.

LISTA COMPLETA DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

A continuación, repasa la lista de todos los capítulos de “My Hero Academia 8”:

S8 E160 - “Toshinori Yagi: Rising Origin”: ¿Podrá All Might aguantar en un combate contra All For One solo con su traje?

¿Podrá All Might aguantar en un combate contra All For One solo con su traje? S8 E161 - “The End of An Era, And The Beginning”: All Might no está dispuesto a rendirse, pero All For One está preparado.

All Might no está dispuesto a rendirse, pero All For One está preparado. S8 E162 - “El jefe final”: El retorno de un inesperado enemigo hace que los planes de All For One se tuerzan aún más.

El retorno de un inesperado enemigo hace que los planes de All For One se tuerzan aún más. S8 E163 - “¡El Don Explosión!”: ¿Podrá Bakugo frustrar los planes de All For One de una vez por todas?

¿Podrá Bakugo frustrar los planes de All For One de una vez por todas? S8 E164 - “El mayor Villano de la historia”: Deku sigue luchando contra Shigaraki y un roce produce un efecto inesperado.

Deku sigue luchando contra Shigaraki y un roce produce un efecto inesperado. S8 E165 - “¡Derríbala, Izuku Midoriya!”: Izuku continúa luchando contra Shigaraki con un nuevo plan bajo la manga.

Izuku continúa luchando contra Shigaraki con un nuevo plan bajo la manga. S8 E166 - “De parte de Aizawa”: El duelo en la mente de Shigaraki se resuelve, aunque no como Deku o él esperaban.

El duelo en la mente de Shigaraki se resuelve, aunque no como Deku o él esperaban. S8 E167 - “Izuku Midoriya: Rising”: ¿Podrán Midoriya y sus amigos acabar con All For One de una vez por todas?

¿Podrán Midoriya y sus amigos acabar con All For One de una vez por todas? S8 E168 - “Epílogo: La casa infernal de Todoroki - Final”: Tras la batalla viene la restauración y, con ella, algunos estudiantes por fin pueden graduarse.

Tras la batalla viene la restauración y, con ella, algunos estudiantes por fin pueden graduarse. S8 E169 - “La chica a la que le gustan las sonrisas”: Ochaco reflexiona sobre sus sentimientos mientras la Clase 1-A se prepara para el futuro.

Ochaco reflexiona sobre sus sentimientos mientras la Clase 1-A se prepara para el futuro. S8 E170 - “My Hero Academia”: El episodio final. La historia de cómo se convirtieron en los mejores héroes llega a su conclusión.

Deku y compañía se despiden con esta imagen promocional del gran final del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

